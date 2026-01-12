थरारक घटना! भरधाव टिप्परची दुचाकीला धडक; पत्नीचा मृत्यू तर पती गंभीर, अमरावती मार्गावरील विळेगाव फाट्याजवळ अपघात..

कामरगाव: अमरावती मार्गावरील विळेगाव फाट्याजवळ भरधाव टिप्परने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पती गंभीर जखमी झाला. ही घटना ता. ११ रोजी घडली. या भीषण अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.प्राप्त माहितीनुसार वैशाली नितीन गावंडे (वय ५०) वर्ष असे मृतक पत्नीचे नाव आहे तर नितीन भाऊराव गावंडे (वय ५५ वर्ष) असे गंभीर जखमी झालेल्या पतीचे नाव आहे. अकोला जिल्ह्यातील भेंडगाव येथील गावंडे दांपत्य (एम एच ३० झेड ३१६१ क्रमांकाच्या) दुचाकीने खेर्डा मार्गे अमरावतीकडे जात असताना हा अपघात घडला. टिप्परच्या धडकेमुळे दुचाकी रस्त्यावर फरफटत गेली. यात पत्नीचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर पती गंभीर जखमी झाले..अपघातानंतर रुग्णवाहिका चालक शुभम खोंड यांनी स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याने तत्काळ मदतकार्य करत जखमींना कामरगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे कर्तव्यावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती पत्नीला मृत घोषित केले तर प्राथमिक उपचारानंतर पतीची प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना अमरावती येथे हलविण्यात आले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.घटनेची नोंद कामरगाव पोलिस चौकीत करण्यात आली असून अपघातास कारणीभूत टिप्पर पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे. ठाणेदार भारत लसंते यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपनिरीक्षक गणेश शिंदे पुढील तपास करीत आहे. वृत्त लिहेपर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.