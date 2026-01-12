नागपूर

थरारक घटना! भरधाव टिप्परची दुचाकीला धडक; पत्नीचा मृत्यू तर पती गंभीर, अमरावती मार्गावरील विळेगाव फाट्याजवळ अपघात..

two-wheeler crushed by tipper on highway: विळेगाव फाट्याजवळ भीषण अपघात; पत्नीचा मृत्यू, पती गंभीर जखमी
Tragic Mishap on Amravati Highway as Speeding Tipper Crushes Bike

कामरगाव: अमरावती मार्गावरील विळेगाव फाट्याजवळ भरधाव टिप्परने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला, तर पती गंभीर जखमी झाला. ही घटना ता. ११ रोजी घडली. या भीषण अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

