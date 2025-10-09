FDA: गुजरातच्या दोन कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात मिळालेल्या औषधांमध्ये डायएथिलिन ग्लायकॉल जास्त प्रमाणात; FDA कडून औषधांवर प्रतिबंध

नागपूर : गुजरातच्या दोन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात पुरवठा केलेल्या दोन औषधांमध्ये ‘डायएथिलिन ग्लाइकाॅल’चे प्रमाण जास्त आढळल्याने या औषधांच्या वितरणावर ‘एफडीए’ने प्रतिबंध घातला आहे..विशेष म्हणजे, याआधी मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा परिसरात कफ सिरपमध्ये ‘डायएथिलिन ग्लाइकाॅल’चे प्रमाण जास्त आढळल्याने तेथील १५ मुलांचा नागपुरातील विविध रुग्णालयांत मृत्यू झाला होता..Manoj Jarange : अधिवेशना नंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार ; मनोज जरांगे.मुलांनी प्राशन केलेल्या औषधांचे नमुने ‘एफडीए’च्या औषध शाखेच्या पथकाने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले होते. प्रयोगशाळेकडून मिळालेल्या अहवालात गुजरातमध्ये तयार झालेल्या दोन औषधांत ‘डायएथिलिन ग्लाइकाॅल’चे प्रमाण अधिक आढळले. .मध्य प्रदेश एफडीएच्या अहवालातही हे प्रमाण अधिक आढळले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील औषध नियंत्रक डी.आर. गहाणे यांनी गुजरातमधील मेसर्स रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स-प्रा. लि. या कंपनीच्या रेस्पिफ्रेश टीआर आणि मेसर्स शेप फार्मा प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या रिलाइफ या औषधांवर प्रतिबंध घातला..Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह.एफडीएच्या माहितीनुसार, या औषधात ‘डायएथिलिन ग्लाइकाॅल’चे प्रमाण १.६ टक्के आढळले. ते ०.१ टक्क्याहून अधिक नको. हे औषध चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यात विक्रीसाठी आले होते. एफडीएला येथे ६० बाटल्या मिळाल्या. नागपुरातही एकाकडे या औषधांच्या सहाशे बाटल्या होत्या. मात्र विक्री होण्यापूर्वीच हा साठा परत पाठवण्यात आल्याचे अन्न औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनीष चौधरी यांनी सांगितले. या औषधांचा राज्यातील इतरही काही भागात पुरवठा झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हे औषध नागरिकांपर्यंत जाऊ न देण्याचे मोठे आवाहन एफडीएपुढे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.