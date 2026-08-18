नागपूर

Nagpur Schools: आठवडाभरात काढा ‘फूड अ‍ॅण्ड ड्रग्ज’चा परवाना; पोषण आहार शिजविणाऱ्या शाळांना एफडीएचे आदेश; शालेय प्रशासनात धडकी

FDA Orders Schools to Obtain Food Safety Licences Within a Week: विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार शिजविणाऱ्या सुमारे २,७०० शाळांना अन्न व औषध प्रशासनाने आठवडाभरात एफडीए परवाना घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Nagpur Schools

Nagpur Schools

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहार प्रकरणी आता अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शासनाच्या आदेशानंतरही वर्षानुवर्षे फूड अ‍ॅण्ड ड्रग्जचा परवाना न घेता पोषण आहार शिजविणाऱ्या सुमारे २ हजार ७०० शाळांना आता आठवडाभरात परवाना काढण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

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