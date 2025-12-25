नागपूर

Nagpur Crime : घरामध्येच सुरू होता देहव्यापार; महिला आरोपी अटकेत, पीडितेची सुटका

स्वत:च्या घरातच देहव्यापार करून घेणाऱ्या एका महिलेवर गुन्हे शाखा अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक पथकाने छापा टाकून केली कारवाई.
Flesh Trade

Flesh Trade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी घरातच देहव्यापार करून घेणाऱ्या एका महिलेवर गुन्हे शाखा अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक पथकाने छापा टाकून कारवाई केली. ही कारवाई बुधवारी (ता.२४) रात्रीच्या सुमारास इमामवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत करण्यात आली. या कारवाईत एका पीडित महिलेची सुटका करण्यात आली असून आरोपी महिलेला ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
racket
Victims
Arrested
Prostitution
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com