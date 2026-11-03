Fodder Subsidy: दुष्काळासाठी पशुसंवर्धन विभाग सज्ज ;१०० टक्के अनुदानावर ५.४० कोटींच्या बियाणे वितरणाचे नियोजन

नागपूर : दुष्काळी परिस्थितीत चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर ५ कोटी ४० लाख रुपयांच्या बियाण्यांचे वितरण करण्याचे नियोजन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. एवढेच नाही, तर चारा उत्पादक शेतकरी व उत्पादक कंपन्यांचा शोध घेऊन प्रोत्साहन दिले जाणार आहे..पूर्व विदर्भात ३४ लाख ४३ हजार ५७६ जनावरे आहेत. यंदा पावसातील खंड आणि कमी पर्जन्यमानामुळे अनेक भागांत चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊन पशुपालकांवर परिणाम होईल. जनावरांना पुरेसा हिरवा न मिळाल्यास दूध उत्पादनात घट होऊ शकते. सध्या जनावरांसाठी २५० दिवसांचा चारासाठा आहे. पशुसंवर्धन विभागाने चारा उत्पादनाला गती देण्याचे नियोजन केले आहे. विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध प्रकल्पाच्या वतीने शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर चारा पिकांचे बियाणे वाटप सुरू केले आहे. चारा पिकांची लागवड व मुरघास (सायलेज) तयार करण्याचे मार्गदर्शनही केले जाईल..एफपीओंना चारा उत्पादनाची संधीनागपूर जिल्ह्यात एक शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीओ) चारा उत्पादनासह मुरघास तयार करून नाममात्र दरात पशुपालकांना देत आहे. याच धर्तीवर जिल्ह्यात चारा पिकांचे उत्पादन करून त्याची विक्री करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा शोध घेतला जात आहे. याशिवाय पाणी व्यवस्थापन समित्यांनाही चारा लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे..सामूहिक गटासाठी २० हजारांपर्यंत अनुदानचारा लागवडीसाठी प्रतिएकर ४ हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. सामूहिक गटाने चारा लागवड केल्यास हे अनुदान २० हजारांपर्यंत मिळू शकते. यामध्ये मका, ज्वारी, बरसीम, बाजरी आदी पिकांचे बियाणे दिले जात आहे.सध्या २५० दिवसांचा चारासाठा पशुपालकांकडे आहे. उन्हाळ्यात हिरव्या चाऱ्याची गरज लक्षात घेता चारा लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना चारा बियाणे १०० टक्के अनुदानावर दिले जात आहे. दुभत्या जनावरांसाठी हिरवा चारा उपलब्ध कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.-डॉ. सतीश राजू, सहआयुक्त, प्रादेशिक पशुसंवर्धन विभाग नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.