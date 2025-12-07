Nagpur Winter Session: रिक्त पदांनी वनविभाग अधू; प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची अनेक पदे अतिरिक्त प्रभारावर

राजेश रामपूरकर नागपूर : राज्यातील मानव–वन्यजीव संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. ग्रामीण भागापासून ते शहरांच्या सीमाभागांपर्यंत वन्यप्राण्यांचा संचार आणि हल्ल्यांच्या घटना वाढत आहेत. हत्तींचा वाढता प्रवेश पुणे, नाशिक, ठाणे परिसरात बिबट्यांच्या आणि विदर्भात वाघांच्या हल्ल्यामुळे क्षेत्रीय वनकर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव वाढला आहे..अनेक वरिष्ठपदांचा अतिरिक्त प्रभार अधिकाऱ्यांकडे आहे. अशातच राज्यातील तब्बल २ हजार बिबट्यांना पकडून इतर राज्यांत स्थलांतरित करण्याचे धोरण आखत आहे. मनुष्यबळाअभावी अधू झालेल्या वनविभागाच्या या मोहिमेला छेद लागण्याची शक्यता आहे..राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून वनरक्षकांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यांची अद्यापही नियुक्ती झालेली नाही. फक्त अनुकंपातत्त्वावरील नियुक्ती केली जात आहे. वनरक्षकांची नियुक्ती रखडलेली असताना वनपालांची १०० टक्के पदे पदोन्नती थांबली आहे. ही पदोन्नतीची प्रक्रिया दरवर्षी होणे अपेक्षित आहे..मात्र, ती अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. १३५ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची निवड सूची तयार आहे. परंतु, सहाय्यक वनसंरक्षकांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी पदोन्नतीने भरण्याची ३१ पदे रिक्त आहेत. असे असताना विभागीय पदोन्नती समिती बैठक झालेली नाही. तर सरळ सेवेतील रिक्तपदावरील प्रशिक्षणार्थी काही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर काही प्रशिक्षण घेत आहेत..राज्यात वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, साहाय्यक वनसंरक्षक यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. जंगलाबाहेरील बिबट व इतर वन्यप्राणी पकडण्यासाठी विशेष बचाव पथकासाठी विशेष वनकर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची पदेच रिक्त असल्याने वनसंरक्षण आणि वनसंवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे हे नवे आव्हान कसे पेलायचे याचे दडपण वाढले आहे. यातच आता भारतीय वनसेवेतील (आयएफएस) अनेक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कारभार दिलेला आहे..काही वर्षापूर्वी ११ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक असलेल्या वनखात्यात फक्त तीनच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आहे. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची पदे देखील कमी झालेली आहेत. कनिष्ठ उपवनसंरक्षक अनेक ठिकाणी वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक या पदावर कार्यरत आहे. त्यामुळे वन्यप्राणी बचाव केंद्रही अत्यल्प आहे. अशा गंभीर स्थितीत वन विभाग सापडला असताना वनसंरक्षणाचा कणा असलेल्या वनमजुरांची अधिसंख्यपदे जवळपास संपुष्टात आली आहेत. रिक्त पदांमुळे वनसंवर्धन, वन्यजीव संवर्धनाचा मुद्दा अधिक गंभीर झाला आहे. त्यात बिबट्याला पकडण्यासाठी आणण्यात येत असलेले मोहीम कशी राबविणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Kolhapur leopard : कोल्हापूरात बिबट्याचा थरार! दोन तासांच्या मोहिमेनंतर अखेर जेरबंद.वन विभागातील सर्वच रिक्त पदे तातडीने भरावेत. तसेच नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नवीन मनुष्यबळ नेमण्यात यावेत.- सुभाष डोंगरे, सल्लागार, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनाधिकारी संघ, महाराष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.