Nagpur Winter Session: रिक्त पदांनी वनविभाग अधू; प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची अनेक पदे अतिरिक्त प्रभारावर

Forest Department Vacancies,: वनविभागातील रिक्त पदे, वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि अतिरिक्त प्रभारामुळे कार्यक्षमता घटली आहे. राज्यातील बिबट्या पकड मोहिमेवरही मनुष्यबळाअभावी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
राजेश रामपूरकर

नागपूर : राज्यातील मानव–वन्यजीव संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. ग्रामीण भागापासून ते शहरांच्या सीमाभागांपर्यंत वन्यप्राण्यांचा संचार आणि हल्ल्यांच्या घटना वाढत आहेत. हत्तींचा वाढता प्रवेश पुणे, नाशिक, ठाणे परिसरात बिबट्यांच्या आणि विदर्भात वाघांच्या हल्ल्यामुळे क्षेत्रीय वनकर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दबाव वाढला आहे.

