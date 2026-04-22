Bhushan Gavai : माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई बागेश्वर धाममध्ये; धीरेंद्र शास्त्रींच्या भेटीचा फोटो व्हायरल, आध्यात्मिक विषयांवर अर्धा तास खलबतं!

नागपूर : मध्यप्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील बागेश्वर धाम येथे अलीकडेच भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कुटुंबासह भेट दिल्याची माहिती समोर आली (Former CJI Bhushan Gavai Visits Bageshwar Dham) आहे. या भेटीमुळे बागेश्वर धाम पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून संबंधित फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, ज्यांना 'बागेश्वर बाबा' म्हणून ओळखले जाते, हे बागेश्वर धामचे प्रमुख असून त्यांच्या धार्मिक प्रवचनांमुळे आणि 'दरबार' कार्यक्रमांमुळे ते देशभर चर्चेत आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये ते भक्तांच्या समस्या जाणून त्यावर उपाय सुचवतात, असा दावा केला जातो..त्यांच्या कार्यक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असली तरी त्यांच्या चमत्कारांच्या दाव्यांवरून वादही निर्माण झाले असून अंधश्रद्धा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यावर सातत्याने चर्चा रंगताना दिसते..दरम्यान, बागेश्वर धामच्या अधिकृत 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) खात्यावरून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सायंकाळी भूषण गवई यांनी पत्नी तेजस्विनी गवई आणि पुत्र ज्योतिरादित्य गवई यांच्यासह धामला भेट दिली. यावेळी त्यांनी बागेश्वर बालाजीचे दर्शन घेऊन पूजन-अर्चन केले..दर्शनानंतर गवई कुटुंबीयांनी धामचे प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांची भेट घेतली. या वेळी शास्त्री यांनी त्यांना बालाजी भगवानांचे पवित्र चित्र भेटस्वरूप दिले. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या भेटीत आध्यात्मिक विषयांवर चर्चा करण्यात आली..याशिवाय, बागेश्वर धाममध्ये सुरू असलेल्या गुरुकुल तसेच विविध सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांची माहिती गवई यांनी घेतली. या उपक्रमांचे त्यांनी कौतुक करत श्रद्धा आणि समाजसेवा यांचा परस्पर संबंध अधोरेखित केला..विशेष म्हणजे, गवई यांचा हा बागेश्वर धामचा पहिलाच दौरा नसून यापूर्वीही त्यांनी आपल्या कार्यकाळात येथे अनेकदा भेट दिली आहे. त्यामुळे या स्थळावरील त्यांच्या श्रद्धेची पुन्हा एकदा प्रचिती आल्याचे मानले जात आहे.