कोविडालय, केअर सेंटरच्या नावाने गोरखधंदा; जनतेला लुटणारी दुकाने

नागपूर : बाधित रुग्णांवर उपचाराच्या आड शहरात अनेकांनी कोविड केअर सेंटरच्या (Covid Care Center) नावाने गोरखधंदा सुरू केला असून गरजू नागरिकांची लूट (Robbery of civilians) सुरू आहे. विशेष म्हणजे यात शैक्षणिक संस्थाचालक, उद्योजकांचाही समावेश असल्याचे दिसून येत आहे. या कोविड केअर सेंटरमध्ये गंभीर कोरोनाबाधितांना दाखल करून घेण्यात येत नसल्याने कोविड केअर सेंटरच्या संचालकांच्या हेतुवर शंका निर्माण झाली आहे. (fraud in the name of Covid Care Centres in Nagpur)

शहरात काही खासगी रुग्णालयाकडून कोरोना बाधितांवर उपचाराच्या नावावर लूट सुरू आहे. चार ते पाच लाख रुपये ॲडव्हान्स घेतल्याशिवाय रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही. रुग्णांच्या अगतिकतेचा फायदा ही रुग्णालये घेत असतानाच काही शैक्षणिक संस्थाचालक तसेच उद्योजकांनीही कोविड केअर सेंटर सुरू केले आहे.

कोविडालय, कोविड सेंटरच्या नावाने अनेकांचा गोरखधंदा, शहरात काही डॉक्टर्स एवढेच नव्हे तर शैक्षणिक संस्थाचालकांनीही सेंटर सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. एका शैक्षणिक संस्थाचालकाने वर्धा रोडवर शालेय संस्थेच्या आवारात तर काही उद्योजक, हॉटेल व्यवसायिकांनी एकत्र येऊन हॉटेलमध्येच असे कोविड केअर सेंटर सुरू केले.

विशेष म्हणजे यात एचआरसीटी स्कोअर दहापेक्षा कमी व ऑक्सिजन पातळी ९२ पर्यंत असलेल्या रुग्णांना दाखल करून घेण्यात येत आहे. या प्रकारचे रुग्ण घरीही योग्य औषध उपचाराने बरे होऊ शकतात. त्याचवेळी अतिगंभीर रुग्णांना येथे स्थानच नाही. यातून केवळ या कोविड सेंटरचा केवळ खोऱ्याने पैसा ओढण्याचा हेतू असल्याचे दिसून येत आहे.

ऑडिटरची कटकट टाळण्यासाठी लढवली शक्कल

काहींनी महापालिकेच्या ऑडिटरची कटकट टाळण्यासाठी शहर सीमेबाहेर पण शहराला लागून कोविड सेंटर सुरू केले. या सेंटरमध्ये केवळ शहरातील बाधितच मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्याकडून मोठया प्रमाणात पैसा उकळला जात आहे. हे कोविड केअर सेंटर शहराबाहेर असल्याने बिल कमी करण्यासंदर्भात येथील बाधितांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेच्या ऑडिटरकडे दादही मागता येत नाही.

परवानगी कुठल्या अटीवर?

अशा कोविड केअर सेंटरला शहरात महापालिका परवानगी देत असते. साधे दुकान टाकण्यासाठी महापालिकेकडून अनेक अटी पुढे केल्या जाते. नागरिकांवर उपचार करणाऱ्या हॉटेल्स, शैक्षणिक संस्थांना कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यास कुठल्या अटीसह परवानगी दिली जाते? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. याबाबत महापालिका अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. विशेष म्हणजे या कोविड केअर सेंटरबाबत मनपातील पदाधिकारी, महापौरांचे मौनाबाबतही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.