Gadchiroli News: उघड्यावर असलेले धान उचलणार कधी?; दुर्लक्षामुळे धान्याची नासाडी; दोन लाख ३८ हजार ५४९ क्विंटल धानाची उचल नाहीच

गडचिरोली: जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तब्बल २ लाख ३८ हजार ५४९ क्विंटल धानाची उचल झाली नसल्याने उघड्यावर असलेले हे धान सडत आहेत. एकीकडे धान्याच्या किमती गगनाला भिडत असताना, सर्वसामान्य, गोरगरीबांना अन्न मिळत नसताना लाखो क्विंटल धान संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षमुळे खराब होत आहे..२ लाख ३८ हजार ५४९ क्विंटल धान अजूनही उचलले गेलेले नाही, ज्याची किंमत अंदाजे ५४ कोटी ८६ लाख रुपये आहे. अहेरी, सिरोंचा, मूलचेरा, एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यातून २०२४- २५ या हंगामात मोठ्या प्रमाणावर धान खरेदी करण्यात आली होती..एकूण सुमारे ६० लाख क्विंटलपेक्षा अधिक धान खरेदी झाली असली, तरी त्यापैकी तब्बल २ लाख ३८ हजार ५४९ क्विंटल धान अजूनही उचलले गेलेले नाही. मिलिंग प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे हे धान सध्या उघड्यावर तसेच ताडपत्रीखाली साठवलेले दिसत आहे. अंदाजे ५४ कोटी ८६ लाख रुपयांचा धानसाठा पडून असल्याने शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..काही ठिकाणी गोदामांची अपुरी व्यवस्था असल्यामुळे पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धान सडण्याचा धोका अधिक वाढला आहे. जिल्ह्यातील राइस मिलर्सची संख्या कमी असल्याने संपूर्ण धानाची वेळेत भरडाई होणे शक्य होत नाही. त्यामुळे लगतच्या जिल्ह्यांतील मिलरांना परवानगी देण्याची मागणी होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी धानाची उचल होऊन नुकसान टळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..जिल्ह्यात दरवर्षी शेतकरी मोठ्या कष्टाने धान्य उगवतात. हे धान्य विविध खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून खेरदी केले जाते. पण खरेदी केलेल्या धान्याची योग्य निगा संबंधित विभाग कधीही राखताना दिसत नाही. खरेतर या समस्येसंदर्भात सरकारही फारसे गंभीर दिसून येत नाही. काही ठिकाणी ताडपत्रीने हे धान्य झाकून ठेवले जाते. काही ठिकाणी ताडपत्रीसुद्धा उपलब्ध नसते. धान्य उघड्यावर ठेवून ते मोकाट जनावरांसाठी, पावसात सडण्यासाठी तसेच ठेवले जाते..पावसाळ्यात रोगराईचा धोकाजिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी होत असली, तरी हे धान साठवायला पुरेसे गोदाम आणि सुरक्षित जागाच नाही. त्यामुळे लाखो क्विंटल धान उघड्यावरच ठेवले जातात. गाई, म्हशी, डुकरांसारखी मोकाट जनावरे या धान्यावर ताव मारतात. पावसाळ्यात हे धान भिजून सडतात. त्यामुळे परीसरात दुर्गंधी पसरते आणि रोगराईचा धोका वाढतो. त्यामुळे सरकारने याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.