नागपूर

Gadchiroli News: उघड्यावर असलेले धान उचलणार कधी?; दुर्लक्षामुळे धान्याची नासाडी; दोन लाख ३८ हजार ५४९ क्विंटल धानाची उचल नाहीच

2,38,549 Quintals of Rice at Risk: गडचिरोली जिल्ह्यात तब्बल २,३८,५४९ क्विंटल धान अजूनही उचलले गेलेले नाही. उघड्यावर ठेवलेल्या धानामुळे पावसाळ्यात साचून सडण्याचा धोका वाढला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली: जिल्ह्यातील दक्षिण भागातील अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तब्बल २ लाख ३८ हजार ५४९ क्विंटल धानाची उचल झाली नसल्याने उघड्यावर असलेले हे धान सडत आहेत. एकीकडे धान्याच्या किमती गगनाला भिडत असताना, सर्वसामान्य, गोरगरीबांना अन्न मिळत नसताना लाखो क्विंटल धान संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षमुळे खराब होत आहे.

