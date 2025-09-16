Nagpur Crime: नागपुरात कचरा गाडी चालकाचा खून, जुन्या वादातून घडली घटना...

नागपूर

Nagpur News: जुन्या वादातून कचरा गाडी चालकाचा कचरा वेचणाऱ्या युवकाने चाकूने वार करीत खून केला. ही घटना रविवारी रात्री पावणेदहा वाजताच्या सुमारास वाठोडा पोलिस हद्दीतील सुरजनगर येथे उघडकीस आली.
नागपूर : जुन्या वादातून कचरा गाडी चालकाचा कचरा वेचणाऱ्या युवकाने चाकूने वार करीत खून केला. ही घटना रविवारी (ता.१४) रात्री पावणेदहा वाजताच्या सुमारास वाठोडा पोलिस हद्दीतील सुरजनगर येथे उघडकीस आली.

