Nagpur Crime: नागपुरात कचरा गाडी चालकाचा खून, जुन्या वादातून घडली घटना...

नागपूर : जुन्या वादातून कचरा गाडी चालकाचा कचरा वेचणाऱ्या युवकाने चाकूने वार करीत खून केला. ही घटना रविवारी (ता.१४) रात्री पावणेदहा वाजताच्या सुमारास वाठोडा पोलिस हद्दीतील सुरजनगर येथे उघडकीस आली..अभिषेक राजकुमार पिंपळीकर (वय २५, रा. सुरजनगर) असे मृताचे तर प्रकाश संतोष गायकवाड (वय २३, रा. सुरजनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिषेक आईसह तर प्रकाशही आपल्या आईसह एकाच वस्तीत राहात होते. .अभिषेक हा कचरा गाडीचा चालक होता. प्रकाश भंगार वेचत होता. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी त्याचे अभिषेकसोबत भांडण झाले होते. दोघांत नेहमीच खटके उडायचे. प्रकाशला नेहमीच अभिषेक आपला काटा काढेल अशी धाकधूक असायची..रविवारी रात्री दोघांत पुन्हा वाद झाला. त्यातून प्रकाशने चाकू काढून त्यांच्या मनगटावर दोन वार केले. यामुळे जबर जखम झाल्याने रक्तस्त्राव झाला. त्याला मेडिकलच्या अतिदक्षता वार्डात दाखल केल्यावर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Tractor Truck Accident: कारंजा मूर्तिजापूर मार्गावर ट्रक ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात एक ठार.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला. मीना राजकुमार पिंपळीकर (वय ५१) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत प्रकाशला अटक केली. प्रकाशवर तीन वर्षांपूर्वी शिवीगाळ करण्याचा गुन्हा दाखल असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.