Nagpur News: गारे पालमा कोळसा प्रकल्प ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचामुख्यमंत्री फडणवीस ; महानिर्मितीच्या खाणीतून पहिल्या कोळसा रॅकचे आगमन

नागपूर: राज्यातील ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या उच्च दर्जाच्या कोळसा खाणीमुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनासोबत विजेचे दर कमी होऊन भविष्यातील ऊर्जा गरज पूर्ण होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..महानिर्मितीच्या छत्तीसगड राज्यातील गारे पालमा सेक्टर-२ कोळसा खाणीतून कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात आज पहिल्या कोळसा रेल्वे रॅकचे आगमन झाले. फडणवीस यांनी यावेळी रेल्वे रॅकला हिरवी झेंडी दाखवून कोळसा हाताळणी प्रकल्पाची पाहणी केली. यावेळी ते बोलत होते..कार्यक्रमाला महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष राघाकृष्णन बी., संचालक अभय हरणे, कार्यकारी संचालक नितीन वाघ, गारे पालमा कोळसा खाणीचे मुख्य अभियंता शैलेश पडोळे, कोराडी औष्णिक प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता सुदीप राणे, कार्यकारी संचालक पंकज सपाटे, गिरीश कुमार, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक दीपक कुमार गुप्ता, मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक विनायक गर्ग आदी उपस्थित होते..गारे पालमा कोळसा खाणीतून अत्यंत उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होत असल्यामुळे ऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढणार असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ऊर्जा निर्मितीसाठी असलेले अवलंबित्व त्यामुळे कमी होणार आहे. तसेच पर्यावरणासोबत विजेचे दर कमी होण्यास मदत होईल. राज्यात लोडशेडिंग राहणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होणारमहानिर्मितीला गारे पालमा ही कोळसा खाण मिळाली असून १ हजार ५८३.४८७ हेक्टरमध्ये विस्तारलेल्या या खाणीमुळे पुढील ७७ वर्ष उच्च दर्जाचा कोळसा उपलब्ध होणार आहे. या खाणीतून ६५५.१५२ मेट्रिक टन कोळसा उत्पादन होणार आहे. मार्च २६ पासून उत्पादन सुरू झाले आहे. आतापर्यंत ८० हजार ८९५.३१ मेट्रिक टन कोळशाचे उत्पादन झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. या खाणीमधून कोराडी, चंद्रपूर आणि परळी येथे दीर्घकालीन कोळसा पुरवठा होणार आहे. हा प्रकल्प राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देणारा असून भविष्यातील वीज तुटवड्याचा धोका कमी होणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.