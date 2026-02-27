नागपूर

Gen Z: ‘जेन झी’ची संवादासाठी मराठीला पसंती; सोशल मीडियावर इमोजी, शॉर्टफॉर्मला बोलीभाषेची टक्कर

Sakal Survey Highlights Gen Z Language Trends: ‘सकाळ’च्या सर्वेक्षणात जेन झी पिढी बोली संवादात मराठीचा वापर करत असली तरी सोशल मीडियावर इंग्रजी, शॉर्टफॉर्म आणि इमोजींचा प्रभाव वाढल्याचे स्पष्ट झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी दररोजच्या संवादात आजची तरुण पिढी मराठी भाषेचा किती वापर करते, या विषयावर ‘सकाळ’ने एक सर्वे केला. त्यात समोर आले आहे की ‘जेन झी’पिढीतील तरुणाई संवादासाठी मराठी भाषा वापरत असली, तरी सोशल मीडियावर मात्र इमोजी आणि शॉर्ट फॉर्मचा वापर जास्त प्रमाणात करतात.

Nagpur
marathi
Marathi Bhasha Din
