Nagpur News: तलाव उशाला अन् कोरड घशाला!; नळाला पाणी येत नसल्याने गोधनीवासी त्रस्त, भर उन्हात पाण्यासाठी पायपीट

नागपूर: शहराला लागून असलेल्या गोधनी परिसरात नियमित नळाला पाणी येत नसल्याने स्थानिक नागरिक कमालीचे त्रस्त आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, येथून हाकेच्या अंतरावर गोरेवाडा तलाव आहे. मात्र, त्याउपरही नागरिकांना प्यायला पुरेसे पाणी मिळत नसल्याचे चित्र रोजच पाहायला मिळत आहे..नगर पंचायत असलेल्या गोधनी परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून झपाट्याने विकास होत आहे. मोठमोठे अपार्टमेंट्स बांधले जात आहेत. गोधनीवासी दरवर्षी प्रामाणिकपणे नियमित टॅक्स भरतात. त्या मोबदल्यात त्यांना पाणी, रस्ते, वीज यासारख्या मुलभूत सोयींची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रशासन त्यांची ही माफक अपेक्षाही पूर्ण करीत नसल्याचे निराशाजनक चित्र आहे..परिसरात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, नळ येण्याची कोणतीही विशिष्ट वेळ निर्धारित नाही. कधी सकाळी, कधी दुपारी, तर कधी सायंकाळी किंवा रात्री नळ सोडले जातात. त्यामुळे नागरिकांना विशेषतः गृहिणींना कामधंदे सोडून दिवसभर नळाची प्रतीक्षा करावी लागते..नशीबवान असलेल्यांनाच पाणी मिळते. यावरून नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वास्तविक गोधनीपासून दोन ते तीन किमी अंतरावर पाण्याने तुडुंब भरलेला गोरेवाडा तलाव आहे. त्याउपरही त्यांच्या नशिबी हे दिवस आले आहेत..वाहनांवरून डोहारावे लागते पाणीतहान भागविण्यासाठी येथील अनेकांना नाइलाजाने शहराकडे धाव घ्यावी लागत आहे. दररोज गोधनीतील असंख्य नागरिक मुलाबाळांसह पायदळ, सायकल किंवा दुचाकी वाहनांवर पाण्याचे भांडे घेऊन पाणी डोहारताना दिसतात. भर उन्हाळ्यात एकेक किमीवरून पाणी आणताना त्यांची अक्षरशः घायतोड होते. बाराही महिने गोधनीवासीयांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू असते. प्रशासनाने वेळ निश्चित करून दररोज नियमित नळ सोडावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे..दीडशे घरांची तहान भागविते चमत्कारी विहीरएकीकडे गोधनीत पाण्याची समस्या असताना दुसरीकडे याच परिसरात बंबलेश्वरीनगरात दीडशे घरांची तहान भागवणारी चमत्कारी विहीर आहे. चार दशके जुनी ही विहीर कधीच आटली नाही. केवळ ४५ फूट खोल असलेल्या या विहिरीवर आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांनी जवळपास ५० मोटारी बसवून घरापर्यंत पाणी नेले आहे. त्यामुळे नळ आले किंवा नाही, याची त्यांना अजिबात चिंता नसते. प्रत्येकाच्या घरी बाराही महिने पाण्याचा सुकाळ असतो. या वैशिष्ट्यांमुळे ही चमत्कारी विहीर परिसरात चर्चेचा विषय आहे.."नागपुरात मुबलक पाणी मिळत असताना शहराच्या वेशीवरील गोधनी परिसरात मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून घोटभर पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भटकावे लागत आहे. प्रशासनाचे नियोजन नसल्यामुळेच नागरिकांना हा त्रास होत आहे."- धनंजय मानकर, स्थानिक नागरिक.