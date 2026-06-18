Gondia ACB Trap : शासकीय जमीन हवीये? मोजा 50 हजार! माजी सैनिकाकडून 10 हजारांची लाच घेताना महिला महसूल सहाय्यकाला रंगेहात अटक

गोंदिया : येथील तहसील कार्यालयातील महिला महसूल सहायकाला दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. ही कारवाई बुधवारी (ता. १७) सकाळी अकराच्या सुमारास तहसील कार्यालयात करण्यात (ACB trap in Gondia tehsil office) आली. शालू कमलेश कावळे (वय ३८), असे या महसूल सहायकाचे नाव आहे..यातील तक्रारदार हे भारतीय नौदलाचे माजी सैनिक तसेच पोलिस विभागातून सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक आहेत. माजी सैनिक असल्याने त्यांनी शासनाकडून तेढवा (ता.गोंदिया) येथील सिलिंगची जमीन (भूमापन क्रमांक १७४) आपल्याला मिळावी म्हणून त्यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज केला आहे..Tukaram Mundhe Pattern : तुकाराम मुंढे पॅटर्न! रत्नागिरीत ६० हॉटेल्सवर छापे; अनेक हॉटेल्सना नोटीस, ६ लाखांचा गुटखा जप्त.या अर्जावर कार्यवाही करण्यासाठी महसूल सहायक शालू कावळे हिने ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार मंगळवारी (ता. १६) लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारदाराने केली होती. पडताळणीदरम्यान लाचेच्या मागणीची खात्री झाल्यानंतर पथकाने बुधवारी तहसील कार्यालयात सापळा रचला..यावेळी तक्रारदाराकडून दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना महसूल सहायक शालू कावळे हिला पथकाने पकडले. कारवाईदरम्यान आरोपीच्या ताब्यातून दहा हजार रुपयांची लाच रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच तिच्याकडील मोबाइलही जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.