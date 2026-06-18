नागपूर

Gondia ACB Trap : शासकीय जमीन हवीये? मोजा 50 हजार! माजी सैनिकाकडून 10 हजारांची लाच घेताना महिला महसूल सहाय्यकाला रंगेहात अटक

Revenue Assistant Caught Accepting Bribe in Gondia : गोंदिया तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक शालू कावळे हिला जमीन वाटप प्रकरणात दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहात पकडले.
Gondia tehsil office bribery case

Gondia tehsil office bribery case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गोंदिया : येथील तहसील कार्यालयातील महिला महसूल सहायकाला दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. ही कारवाई बुधवारी (ता. १७) सकाळी अकराच्या सुमारास तहसील कार्यालयात करण्यात (ACB trap in Gondia tehsil office) आली. शालू कमलेश कावळे (वय ३८), असे या महसूल सहायकाचे नाव आहे.

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