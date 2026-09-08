Nagara Road Accident : कामाच्या शोधात निघालेल्या मजुरांवर काळाचा घाला! गोंदिया-बालाघाट मार्गावर ट्रक-पीकअपच्या धडकेत 6 जण ठार, 3 वर्षीय बालकाचाही समावेश; 7 गंभीर

गोंदिया : गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील नागराजवळ ट्रकने पीकअप वाहनाला दिलेल्या धडकेत पीकअपमधील सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले. मृतांमध्ये एका तीन वर्षीय बालकाचाही समावेश आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ७) मध्यरात्री बाराच्या सुमारास (Nagara Gondia truck pickup accident) घडली. या दुर्घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. .मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील किरणापूर परिसरातील रहिवासी असलेले मजूर पीकअप वाहनाने (एम. पी. १५/ टी-३४९५) तेलंगणातील जगतीहाल, करीमनगर येथे रोजगारासाठी निघाले होते. मात्र, नागरा गावाजवळ गोंदियाकडून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने (एमएच ३५/ ए. जे. २५४७) त्यांच्या पीकअप वाहनाला जोरदार धडक दिली..ही धडक इतकी भीषण होती की, पीकअप वाहनाचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. या दुर्घटनेत एका तीन वर्षांच्या बालकांसह सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, सात जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दरम्यान, अपघात घडल्याची माहिती होताच परिसरातील नागरिकांनी आणि गोंदिया ग्रामीण पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली..Kunbi Caste Certificate : लाखभर नोंदी असूनही दाखले मिळेना! कोल्हापुरात 97 हजार मराठा बांधव कुणबी दाखल्याच्या प्रतीक्षेत; 'या' कारणामुळे होतोय उशीर.वाहनात अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून रुग्णवाहिकेद्वारे येथील केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेची नोंद गोंदिया ग्रामीण पोलिसांनी केली आहे. हा अपघात नेमका कशामुळे घडला, याचा पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..अपघातातील मृतांची नावेआरुष मात्रे (वय तीन, रा. सावरी), किरण संतोष वैद्ये (वय २६, रा. लोडाना,) संतोष मात्रे (वय ३८), सुशिला मात्रे (वय ३५), रूपसेन सत्यकर (वय ३५), ज्योती सत्यकर (वय ३२) अशी मृतांची नावे आहेत..Dharni ACB trap ₹4800 bribe : शेतकऱ्याकडे मागितली 7 हजारांची लाच, 4,800 रुपयांवर झाली तडजोड! एसीबीच्या जाळ्यात अडकले धारणी सहदुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी.जखमींची नावे...भुमेश्वर मात्रे (वय ४७), संगीता मात्रे (वय ३५), राजेंद्र पंचाले (वय ३०), लक्ष्मी पंचाल (वय २७), संतोष वैद्ये (वय ३८), राकेश बाहे (वय २४) आणि पीकअप चालक संदीप बाहे अशी जखमींची नावे आहेत..घटनास्थळी गर्दी अन् आक्रोश...अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती आणि एकच टाहो फोडला गेला. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने सर्व जखमींना तातडीने गोंदिया येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयात मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून, मृतदेह नातेवाइंकाच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.