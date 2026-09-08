नागपूर

Nagara Road Accident : कामाच्या शोधात निघालेल्या मजुरांवर काळाचा घाला! गोंदिया-बालाघाट मार्गावर ट्रक-पीकअपच्या धडकेत 6 जण ठार, 3 वर्षीय बालकाचाही समावेश; 7 गंभीर

Gondia Balaghat road accident latest news : गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील नागराजवळ भरधाव ट्रकने पिकअपला धडक दिल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये तीन वर्षांच्या बालकाचा समावेश असून सात जण गंभीर जखमी झाले.
Gondia accident six people killed seven injured

Gondia accident six people killed seven injured

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गोंदिया : गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील नागराजवळ ट्रकने पीकअप वाहनाला दिलेल्या धडकेत पीकअपमधील सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले. मृतांमध्ये एका तीन वर्षीय बालकाचाही समावेश आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ७) मध्यरात्री बाराच्या सुमारास (Nagara Gondia truck pickup accident) घडली. या दुर्घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
Gondia
accident
accident case
Accident Death News
Gondia district news
Marathi News Esakal
www.esakal.com