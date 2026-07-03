Vidarbha: ‘गोरस’ची गेल्या ७० वर्षांत किती वेळा तपासणी?; अन्न व औषध प्रशासनाला मागविला कारवाईचा अहवाल

नागपूर: वर्धा येथील प्रसिद्ध ‘गोरस भंडार’ संस्थेची गेल्या ७० वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) किती वेळा तपासणी केली आणि त्या तपासण्यांमध्ये कोणती कारवाई अथवा निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागविला आहे..संस्थेशी संबंधित सर्व तपासण्या आणि त्यांचे अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश एफडीएला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा तपशील ३ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सादर करावा लागणार आहे.एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ३१ मे रोजी ‘गोरस भंडार’ परिसरात करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर वर्धा गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली..Amravarti: चार्जिंगला लावलेली ई-बस नागपुरातून चोरली; प्रवासी बसवून पैसेही घेतले, चोरटा अमरावतीत जेरबंद.याचिकेनुसार, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आणि जमनालाल बजाज यांनी १९३१ मध्ये या संस्थेची स्थापना केली होती. १९५४ पासून ‘गोरस भंडार’च्या माध्यमातून दररोज सुमारे ९ हजार लिटर दूध संकलित करून त्याचे वितरण केले जाते..या संस्थेवर वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांतील सुमारे ८०० कुटुंबांची उपजीविका चालते. एफडीएने ३१ मे रोजी केलेल्या तपासणीत परिसरात कथित अस्वच्छता आढळल्याचा दावा करत संस्थेला सील करून पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या कारवाईविरोधात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनही दिले होते. मात्र, कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा, तर राज्य शासनातर्फे ॲड. एस. एन. राव यांनी बाजू मांडली..UPTET 2026 परीक्षेत एआय (AI) कॅमेऱ्यांची कमाल! दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा देणारे १५ बोगस उमेदवार गजाआड!....तर अधिकाऱ्यांवरही थेट कारवाईअन्नसुरक्षा कायद्यानुसार ‘गोरस भंडार’विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार विभागाला आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनाने नमूद केलेे. मात्र, नियमानुसार द्यावी लागणारी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद ‘गोरस भंडार’तर्फे करण्यात आला. कारवाई नियमांनुसार करण्यात आली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्धही कोणतीही संधी न देता थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.