नागपूर

Vidarbha: ‘गोरस’ची गेल्या ७० वर्षांत किती वेळा तपासणी?; अन्न व औषध प्रशासनाला मागविला कारवाईचा अहवाल

Bombay High Court Seeks 70-Year FDA Inspection Record: वर्ध्यातील गोरस भंडार संस्थेची गेल्या 70 वर्षांत किती वेळा तपासणी झाली याचा संपूर्ण अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासनाकडून मागविला आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: वर्धा येथील प्रसिद्ध ‘गोरस भंडार’ संस्थेची गेल्या ७० वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) किती वेळा तपासणी केली आणि त्या तपासण्यांमध्ये कोणती कारवाई अथवा निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागविला आहे.

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