Nagpur News: सरकारी जमिनीवरील २०११ पूर्वीची घरे नियमित; बावनकुळे : अतिक्रमण नियमनाचा मोठा निर्णय

नागपूर: सरकारी जमिनीवर २०११ पूर्वीपासून केवळ निवासी वापरासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केली जाणार आहे. .यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. मात्र, सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई कायम राहणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. राज्यातील लाखो गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांमुळे प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यात ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सुमारे २८ हजार प्रलंबित दावे जलदगतीने निकाली निघणार आहेत. हा निर्णय शेतकरी हिताचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले..इंधनाबाबत घाबरू नका देशात एलपीजी, पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी कोणतीही भीती बाळगू नये, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.\\.कर्जमाफीवर समितीचे काम सुरूराज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर सध्या प्रवीण परदेशी समिती काम करत आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. केवळ गरजू व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना कर्जमाफी देण्यात अर्थ नसल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.