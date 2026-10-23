Grape Trade Fraud: द्राक्ष विक्री व्यवहारात २० लाखांची फसवणूक;नागपूरच्या निर्यातदाराला मुंबईच्या दलालाने घातला गंडा

नागपूर : द्राक्षे खरेदी करून देण्यासह पॅकिंग आणि कोल्ड स्टोरेजच्या खर्चासाठी पैसे घेऊन माल न पाठविता नागपुरातील निर्यातदाराची २० लाख रुपयांनी फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी लकडगंज पोलिसांनी मुंबईतील दलालाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..प्रसन्ना देशपांडे (रा. वरळी) असे आरोपी दलालाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजेंद्र झाडे (वय ५७, रा. छापरूनगर चौक यांचा सेंंट्रल ऐव्हेन्यूवरील झाडे भवन येथे ‘बी.जी.पी. एक्सपोर्ट प्रा. लि.’ नावाने व्यवसाय आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून धान्य, फळे आणि अन्य खाद्यपदार्थ परदेशात निर्यात केले जातात..देशपांडे हा दलालीचे काम करीत असल्याने त्याने झाडे यांचा विश्वास संपादन केला. २९ डिसेंबर २०२५ ते २ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत द्राक्षे खरेदी करणे, त्यांचे पॅकिंग आणि कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवण्याच्या नावाखाली देशपांडे याने झाडे यांच्याकडून वेळोवेळी आरटीजीएसद्वारे एकूण २३ लाख ६ हजार ७७२ रुपये घेतले. पैसे मिळाल्यानंतरही त्याने द्राक्षे पाठविली नाहीत. झाडे यांनी मालाबाबत विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे झाडे यांनी लकडगंज पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर प्रसन्ना देशपांडेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे..धनादेशही वटला नाहीदेशपांडे याने झाडे यांना बालाजी ट्रेडिंग कंपनीच्या नावाने २४ लाख ३८ हजार ८०० रुपयांचा धनादेश दिला होता. मात्र, तो बँकेत जमा केला असता वटला नाही. त्यानंतर देशपांडे याने चार लाख रुपये परत केले. परंतु, उर्वरित २० लाख रुपये अद्याप परत केले नाही. तसेच, त्याने स्वतःचे अस्तित्व लपवून ठेवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.