नागपूर

Nagpur: विक्रेत्याच्या चुकीची शिक्षा आता खरेदीदाराला नाही; जीएसटीच्या नियमांमध्ये होणार बदल

GST Council Plans Major Relief for Buyers: जीएसटीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता असून विक्रेत्याने सरकारकडे कर जमा केला नाही तरी प्रामाणिक खरेदीदाराचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रोखले जाणार नाही.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये लवकरच एक मोठा बदल होऊ शकतो. आता एखाद्या विक्रेत्याने ग्राहकाकडून कर वसूल करूनही तो सरकारकडे जमा केला नाही, तरी खरेदीदाराचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) रोखले जाणार नाही. जीएसटी परिषदेच्या विधी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

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