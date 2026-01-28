Nagpur News : दादाची आस्थेने विचारणा! गावात सगळ्यांनी जेवण केलं का? ‘चानकी’ गावासाठी ‘दादा’ ठरले देवदूत

नागपूर - वर्धा जिल्ह्यात महापूर आला होता. हिंगणगाव तालुक्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली होती. चानकी गावात एका झोपडीत पूर्ण पाणी शिरले होते. अन्नधान्य वाहून गेले होते. एक म्हातारी खाटेवर असहाय्य अवस्थेत पडली होती.दादांनी स्वतः चिखलात उतरून त्या आजीचा हात धरून तिला बाहेर आणले. त्या दिवशी त्यांनी संपूर्ण गावासाठी जेवणाची व्यवस्था केली. ‘त्या’ क्षणी दादा गावकऱ्यांसाठी देवदूत ठरले..विदर्भात महापुराने थैमान घातले. त्यावेळी वर्धा जिल्ह्याचे निरीक्षक असलेले डॉ. राजाभाऊ टांकसाळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह वर्ध्यातील हिंगणघाट येथील काही गावांचा दौरा केला. यादरम्यान स्वतःचे गाव असलेल्या चानकी गावात राजाभाऊ आले. त्यांनी हे गाव त्यांचे असल्याची माहिती ‘दादा’ना दिली..यावेळी एका महिनेने त्यांना आवाज देऊन तिच्या झोपडी म्हातारी खाटेवर असल्याची माहिती दिली. त्यावेळी दादांनी स्वतः चिखलात उतरून त्या आजीचा हात धरून तिला बाहेर आणले. त्या दिवशी त्यांनी संपूर्ण गावासाठी जेवणाची व्यवस्था केली. दौरा आटोपून राजाभाऊ टांकसाळे अजित दादांना घेऊन गेस्ट हाऊसमध्ये जेवायला गेले.मात्र, तेव्हा दादांनी थांबवून एकच प्रश्न विचारला ‘गावात सगळ्यांनी जेवण केलं का?’ आणि पुढे ठामपणे म्हणाले 'लोक जेवले असतील, तरच मी जेवेन.’ हा तो क्षण होता, जिथे एक कडक प्रशासक नव्हे, तर एक संवेदनशील माणूस दिसल्याची आठवण राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजाभाऊ टांकसाळे यांनी सांगितली..तू चांगला कार्यकर्ता आहेसदादांसोबत २५ वर्षांचा सहवास हा आयुष्याचा अनमोल ठेवा होता. त्यांनी नेहमी भावासारखं प्रेम दिलं, मार्गदर्शन केलं आणि वेळोवेळी जबाबदाऱ्याही सोपवल्या. त्यांच्या विश्वासावरच २०२५ मध्ये त्यांनी मला नागपूर जिल्हाध्यक्षाची जबाबदारी दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सात नगरसेवक निवडून आले, कामठी नगरपरिषदेचा उपाध्यक्ष बनण्याचा मान राष्ट्रवादीला मिळाला..‘तू चांगला कार्यकर्ता आहेस, म्हणून त्यांनी कौतूकाची थाप दिली. आज दादा आमच्यात नाहीत. त्यांच्या आशीर्वादाची सावली हरपली आहे. कार्यकर्त्यांचा ‘बाप माणूस” हरपला आहे. राजकारणात सत्ता अनेक येतील-जातील, पण असा माणुसकीचा नेता पुन्हा होणं कठीण अशी भावनीक प्रतिक्रियाही डॉ. राजाभाऊ टांकसाळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.