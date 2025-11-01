HCBA Nagpur Election 2025: यंदाच्या एचसीबीए निवडणुकीत महिलांना आरक्षण देणे अशक्य; संघटनेचे महिला वकिलांना उत्तर

नागपूर : हायकोर्ट बार असोसिएशन, नागपूरच्या (एचसीबीए) महिला सदस्य वकिलांनी २०२६-२०२९ या कार्यकाळासाठी होणाऱ्या संघटनेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे..परंतु, यंदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून यात महिलांना आरक्षण देणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य नाही, असे उत्तर एचसीबीएने महिलांना दिले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान एचसीबीएने न्यायालयाला ही माहिती दिली..एचसीबीएच्या माजी कार्यकारिणी सदस्य ॲड. प्रिती राणे यांनी याबाबत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यावर दिवाळी सुट्टीतील न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या एकल पीठासमक्ष आज तातडीने सुनावणी झाली. ॲड. राणे यांनी एचसीबीएच्या अध्यक्ष, सचिव आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना अलीकडेच निवेदन सादर केले होते. त्यावर १५० हून अधिक महिला वकिलांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार, १ ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात संशोधन करून महिलांना प्रतिनिधित्व निश्चित करावे..महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन विरुद्ध बी. डी. कौशिक’, फोजिया रहमान विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ दिल्ली’ आणि ‘दीक्षा अमरुथेश विरुद्ध राज्य कर्नाटक’ या खटल्यांचा उल्लेख केला. यामध्ये न्यायालयाने बार असोसिएशनमध्ये ३० टक्के महिला प्रतिनिधित्वाचे निर्देश दिले होते..काही वकिलांनी यंदाच्या निवडणुकीपासून ‘वन बार वन वोट’लागू करावे, अशी विनंती केली. मात्र, कार्यकारिणी तसेच निवडणूक समितीने त्यावर काहीच कारवाई न केल्याने काही वकिलांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल केली. त्यावर सुनावणीत न्यायालयाने वन बार वन वोट लागू करावे, असे आदेश दिले..Latest Marathi News Live Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....एचसीबीएचे गुरुवारी उत्तरनिवडणुकीच्या तारखा पुढे ढकलत सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश समितीला द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. तर, महिला वकिलांच्या या निवेदनाला एचसीबीएने गुरुवारी रात्री उशिरा उत्तर सादर केले. यामध्ये, संघटनेच्या घटना बदलाची अडचण प्रामुख्याने नमूद करण्यात आली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने हा बदल या कालावधीत होणे अशक्य असल्याचे संघटनेने नमूद केले. त्यानुसार, याचिकेमध्ये बदल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले. तसेच, पुढील सुनावणी नियमीत खंडपीठासमक्ष ६ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.