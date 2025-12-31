नागपूर

Yavatmal Accident: ट्रॅक्टरला दुचाकीची भीषण धडक, युवक ठार; पत्नी आणि नवजात बाळाला भेटायला निघाला अन् काळाचा घाला!

Tragic Road Accident Rural Area: पत्नीला भेटायला निघालेल्या तरुणाचा ट्रॅक्टरला धडकून मृत्य
esakal
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : पत्नीला भेटायला जात असताना रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला धडक लागून दुचाकीस्वार तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. २९) सकाळी पांढरकवडा येथील धुर्वे हॉटेलजवळ घडली.

