माेठी अपडेट! राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांसह सहा जणांवर गुन्हा; हिदायत पटेल हत्या प्रकरणी राजकारण तापले, एकास कोठडी

अकोट: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हिदायत पटेल यांच्या हत्येमुळे अकोटसह संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे अकोला जिल्हाध्यक्ष बदरूज्जमा मोहम्मद आदिल, अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती राजू बोचे, अकोटचे माजी नगराध्यक्ष संजय बोडखे यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी उबेद पटेल उर्फ राजिक कालू पटेल याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. हिदायत पटेल यांच्यावर मंगळवारी (ता. ६ जाने.) चाकूहल्ला करण्यात आला होता. त्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. उपचारादरम्यान दुसऱ्या दिवशी बुधवारी पहाटे सहा वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. .आरोपींच्या अटकेसाठी पटेल यांच्या समर्थकांनी अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. जिल्हा पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी आश्वासन दिल्यानंतर सुमारे सात तासांनी पटेल यांचे पार्थिव मूळ गावी मोहाळा येथे नेण्यात आले व तेथे सायंकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आला. याप्रकरणी हिदायत पटेल यांचा पुतण्या फतेह अली खान याने अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करून हत्या केल्याचा संशय काही राजकीय नेत्यांवर व्यक्त केला होता. .त्यानुसार बदरूज्जमा मोहम्मद आदिल, राजू बोचे, संजय बोडखे या प्रमुख नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रभावी राजकीय पदाधिकाऱ्यांसह सहा जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .काँग्रेस व मित्रपक्षांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात येत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा राजकीय परिणाम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.