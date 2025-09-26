नागपूर

Mumbai High Court: पोटगी वाढविण्यासाठी कायद्याचा आधार चुकीचा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश केला रद्द

Domestic Violence Act: मुंबई उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत पोटगी रक्कम वाढवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला रद्द केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भादंवीच्या कलम १२७ अंतर्गत पोटगी वाढवणे योग्य नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिलेली पोटगीची रक्कम भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२७ च्या माध्यमातून वाढवणे चुकीची प्रक्रिया आहे. तसे केल्यास कायद्यातील कलमाचा दुरुपयोग ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला.

