Mumbai High Court: पोटगी वाढविण्यासाठी कायद्याचा आधार चुकीचा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश केला रद्द

नागपूर : कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिलेली पोटगीची रक्कम भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२७ च्या माध्यमातून वाढवणे चुकीची प्रक्रिया आहे. तसे केल्यास कायद्यातील कलमाचा दुरुपयोग ठरेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला..याचिकाकर्त्या पतीने पोटगीच्या रकमेवरून दिलेल्या या निर्णयामुळे पत्नीविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायमूर्ती महेंद्र नेरळीकर यांनी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याची पत्नी वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथे माहेरी राहते. पती-पत्नीमधील मतभेदांमुळे त्यांचे नाते तुटले. पतीने नागपूर दिवाणी न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केलेला अर्ज २ एप्रिल २०१२ रोजी फेटाळण्यात आला. यापूर्वी, २००७ मध्ये पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती..हिंगणघाटच्या न्यायालयाने २००९ मध्ये पतीला तीन हजार रुपये मासिक पोटगी देण्याचे आदेश दिले. नंतर, पत्नीने या भत्त्यामध्ये वाढ करण्याची विनंतीकरीत भादंविच्या कलम १२७ अंतर्गत अर्ज केला. न्यायालयाने २०१६ मध्ये या रकमेत वाढ करीत ती चार हजार रुपये केली. त्यानंतर पत्नीने पुन्हा अपील दाखल केले आणि २०१८ मध्ये हिंगणघाटच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने भत्ता वाढवून सहा हजार रुपये केला. पतीने या निर्णयाला अखेर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्या पतीतर्फे ॲड. कनक मंडपे यांनी आणि राज्य शासनातर्फे ॲड. आर. आर. हजारे यांनी बाजू मांडली..पत्नीच्या हिताचाही विचारकौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दिलेल्या आदेशात भादवीच्या कलम १२७ नुसार पोटगीत वाढ करता येणार नाही. कारण, कलम १२७ केवळ कलम १२५ अंतर्गत दिलेल्या देखभाल (पोटगी) भत्त्यावर लागू होते. त्यामुळे, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले दोनही आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले. तसेच, पत्नीच्या हितांचा विचार करून न्यायालयाने पतीला या याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून अंतरिम स्वरूपात पाच हजार रुपये प्रतिमहा देण्याचे आदेश दिले. तसेच, पत्नीला योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे नव्याने अर्ज करण्याची मुभा दिली..रकमेतील बदल त्याच कायद्यानुसार शक्यभादंवीच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगीची रक्कम पूर्वीच ठरवलेली असल्यास कलम १२७ नुसार त्यामध्ये वाढ करता येईल. परंतु, पोटगीची रक्कम इतर कायद्यांतर्गत मंजूर करण्यात आली असल्यास त्यामधील बदल त्याच कायद्यानुसार करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचे उदाहरण देत उच्च न्यायालयाने नमूद केले..