नागपूर

High Court: ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात रेस्क्यू सेंटर नाही; न्यायालय मित्रांची उच्च न्यायालयात माहिती

Nagpur News: ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ‘छोटा मटका’ वाघाच्या प्रकृतीची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल केली आहे. योग्य उपचारासाठी येथे पूर्णवेळ पशुवैद्यकीय रुग्णालय आणि रेस्क्यू सेंटर उभारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
High Court

High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात सध्या केवळ ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर आहे, ते पुरेसे नाही. वाघांच्या योग्य उपचार आणि बचाव कार्यासाठी तेथे पूर्ण वेळ पशू वैद्यकीय रुग्णालय आणि रेस्क्यू सेंटर उभारले गरजेचे आहे, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र ॲड. यशोवर्धन सांबरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

Loading content, please wait...
Nagpur
tadoba
tiger
Court

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com