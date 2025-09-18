High Court: ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात रेस्क्यू सेंटर नाही; न्यायालय मित्रांची उच्च न्यायालयात माहिती

नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात सध्या केवळ ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर आहे, ते पुरेसे नाही. वाघांच्या योग्य उपचार आणि बचाव कार्यासाठी तेथे पूर्ण वेळ पशू वैद्यकीय रुग्णालय आणि रेस्क्यू सेंटर उभारले गरजेचे आहे, अशी माहिती न्यायालयीन मित्र ॲड. यशोवर्धन सांबरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली..न्यायालयाने न्यायालयीन मित्राला यासंदर्भात सुधारित अर्ज दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील ‘छोटा मटका’ वाघाच्या चिंताजनक प्रकृतीबाबत वृत्तपत्रात वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. .या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या वृत्तानुसार, ‘छोटा मटका’चे आरोग्य सतत बिघडत आहे. परंतु, व्यवस्थापनाने त्याच्या उपचारासाठी कोणतेही ठोस पावले उचललेली नाहीत..परिणामी, आता त्याला चालणेही कठीण झाले आहे. नुकताच सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे, पर्यटकांनाही चिंता वाटत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवणाऱ्या या वाघाच्या उपचारात वन विभाग कुचराई का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्री अभयारण्यात वाढणार वाघांची संख्या, प्रशासनाचा मोठा निर्णय .या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि ॲड. यशोवर्धन सांबरे यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने वन विभागाला फटकारत वाघाच्या आरोग्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयीन मित्र ॲड. सांबरे यांना ‘छोटा मटका’ च्या आरोग्याची पाहणी करण्यासाठी जाण्याची परवानगी दिली. प्रकरणावर एका आठवड्यानंतर सुनावणी निश्चित करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे ॲड. एस. एन. राव यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.