Bombay High Court: मृत कर्मचाऱ्याच्या जागी विवाहित मुलीला नोकरी; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर : वेस्टर्न कोलफिल्डच्या (वेकोलि) मृत कर्मचाऱ्याची मुलगी विवाहित असली तरीही त्या कर्मचाऱ्याच्या जागी अर्जदार मुलीला नोकरी देणे बंधनकारक राहील, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. यामुळे, मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..वैशाली काळे असे या अर्जदार महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, वेकोलित कार्यरत असताना कर्मचारी मृत पावल्यास त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याची तरतूद आहे..त्यामध्ये कर्मचाऱ्याची पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी इत्यादींना नोकरी दिली जाऊ शकते. परंतु, मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्याची मुलगी विवाहित असल्यास ती नोकरीसाठी पात्र राहणार नाही, अशी तरतूद राष्ट्रीय कोळसा मजुरी करारात आहे..या तरतुदीला याचिकाकर्त्या अर्जदाराने आव्हान दिले. यापूर्वीदेखील या तरतुदीला विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आलेले होते. त्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद ही असंवैधानिक ठरवण्यात आली होती..परंतु, वेकोलि वारंवार कर्मचाऱ्यांच्या विवाहित मुलीला नोकरी देण्याचे टाळत आली आहे, असे याचिकेत नमूद आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयामध्ये ॲड. अनिल ढवस यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या 'खुशबू चोटेल विरुद्ध वेकोलि' या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेऊन विवाहित मुलीला नोकरी देण्याचे आदेश दिलेले होते. त्यानंतरही वेकोलितर्फे असे निर्णय घेण्यात आले..EPFO News: नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO चा महत्त्वपूर्ण निर्णय; कुटुंबियांनाही फायदा होणार, नवीन नियम काय?.या सर्व आदेशांना वेकोलिने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वेकोलिच्या या सर्व प्रकरणांना फेटाळले होते. त्यामुळे, वेकोलिला विवाहित मुलीला नोकरी देणे बंधनकारक झालेले आहे. त्यानुसार, 'वैशाली काळे विरुद्ध वेकोलि' या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने नोकरी देण्याचे आदेश दिलेले आहे. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. अनिल ढवस, ॲड. प्रज्ञा जयस्वाल यांनी बाजू मांडली..