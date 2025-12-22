नागपूर

Bombay High Court: मृत कर्मचाऱ्याच्या जागी विवाहित मुलीला नोकरी; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

WCL Rules Declared Unconstitutional: मृत कर्मचाऱ्याच्या जागी विवाहित मुलीलाही नोकरी देणे बंधनकारक असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय. वेकोलिच्या नियमांवर न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून शिक्कामोर्तब.
नागपूर : वेस्टर्न कोलफिल्डच्या (वेकोलि) मृत कर्मचाऱ्याची मुलगी विवाहित असली तरीही त्या कर्मचाऱ्याच्या जागी अर्जदार मुलीला नोकरी देणे बंधनकारक राहील, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. यामुळे, मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

