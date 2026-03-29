Nagpur News: हिंगणा येथे गॅस सिलिंडरसाठी रास्तारोको; तीन दिवसांपासून रांगा, गोदाम बंद झाल्याने ग्राहकांचा संताप झाला अनावर

हिंगणा: हिंगणा एमआयडीसी परिसरात मागील आठ दिवसांपासून गॅस सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवत आहे. एमआयडीसीत काम करणारे कामगार आणि मजुरांना गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी तीन दिवसांपासून रांगेत उभे राहावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी शनिवारी (ता. २८) रास्तारोको आंदोलन केले. यावेळी महामार्गही रोखून धरत नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. विशेष म्हणजे सिलिंडरसाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच घटना ठरली..हिंगणा एमआयडीसी परिसरात मागील आठ दिवसांपासून गॅस सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. तीन दिवसांपासून नागरिक गोडाऊनसमोर रांगा लावून उभे आहेत. मात्र संबंधित दुकानदारांनी दुकाने आणि गोदाम बंद केले. त्यामुळे नागरिक अधिकच चिडले आहेत. अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये घरगुती सिलिंडरचा वापर होताना दिसत आहे. परंतु अधिकृत ग्राहकांना सिलिंडर मिळत नाही. ही कृत्रिम टंचाई तर नाही? असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत..नागरिकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी कोणीही जबाबदार अधिकारी समोर येत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तिव्र रोष निर्माण झाला असून शनिवारी (ता. २८) संतप्त नागरिकांनी हिंगणा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला होता. गोडाऊन उघडून त्वरित सिलिंडर देण्यात यावे, या मागणीसाठी वृत्त लिहिस्तोवर नागरिक रस्त्यावर बसले होते.."मागील दहा दिवसां पासून गॅस सिलिंडर नाही. त्यामुळे घरची चूल पेटत नाही. मुला-बाळांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तरीही कुणी दखल घेत नाही, ही वाईट स्थिती आहे."- अजय उदयकर, त्रस्त नागरिक."शासनातर्फे गॅस सिलिंडर ग्राहकांना वारंवार आवाहन करण्यात येत आहे. गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नाही. मग आम्हाला सिलिंडर का मिळत नाही. ही कृत्रिम टंचाई असल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हावी."-अरविंद पेटकर, जनकल्याण सेना संस्थापक.