Nagpur Tragic Accident : कन्व्हेअर बेल्टमध्ये अडकून कामगाराचा मृत्यू; निको हेवी इंजिनिअरिंगमध्ये भीषण अपघात

हिंगणा : एमआयडीसी परिसरातील निको हेवी इंजिनिअरिंग कास्टिंग लिमिटेड कंपनीत काम करताना कन्व्हेअर बेल्टमध्ये हात अडकल्याने गंभीर जखमी झालेल्या ३० वर्षीय कामगाराचा मृत्यू झाला. हा अपघात सोमवारी (ता. १४) सकाळी साडेआठच्या सुमारास घडला..रोहित रामदुलार चौबे (३०), रा. पंचशीलनगर, इसासनी, हिंगणा रोड, नागपूर, असे मृत कामगाराचे नाव आहे. तो नेहमीप्रमाणे कंपनीतील प्लॉट क्रमांक ६५/२ येथे कामावर गेला होता. लोह वितळविणाऱ्या भट्टीजवळ वाळू-माती वर नेणाऱ्या क्रेनवर काम करीत असताना त्याचा हात अचानक कन्व्हेअर बेल्टमध्ये अडकला. या दुर्घटनेत त्याचा हात खांद्यापासून तुटला..Nagpur Crime News : नोकरीचे आमिष दाखवून मृत पोलिसाच्या पत्नीवर अत्याचार.घटनेनंतर सहकाऱ्यांनी तत्काळ क्रेन बंद करून रोहितला खाली उतरविले. तुटलेला हात सोबत घेऊन त्याला डिगडोह येथील लता मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्याला मेडिकल रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला. मात्र, मेडिकलमध्ये पोहोचताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .रोहित यापूर्वी प्लंबरचा सहाय्यक म्हणून काम करीत होता. आज पहिल्यांदाच त्याला उंचीवरील कामासाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती सहकाऱ्यांनी दिली. त्याच्या पश्चात पत्नी आणि चार महिन्यांचे बाळ आहे. एमआयडीसी पोलिसांनी घटनेची नोंद केली असून अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.