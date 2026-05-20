Nagpur News: समृद्धी सर्कल मार्गावरील सिमेंट रस्त्याला तडे

हिंगणा: हिंगणा ते समृद्धी महामार्ग सर्कलदरम्यानच्या मुख्य सिमेंट रस्त्याला अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या भेगा पडल्याने वाहनचालकांसाठी हा मार्ग धोकादायक बनला आहे. या मार्गावरून समृद्धी महामार्गाने मुंबईकडे जाणारी वाहने, तसेच बुटीबोरी इंडस्ट्रियल एरिया, गुमगाव परिसरातील कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात..रस्त्यावरील तडे आणि भेगा चुकवताना दुचाकीस्वारांचे संतुलन बिघडून अनेक अपघात झाल्याचे नागरिकांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हिंगणा ते समृद्धी सर्कलदरम्यान सुमारे ५० मीटरचा रस्ता अद्याप अपूर्ण अवस्थेत असून तो ना कच्चा, ना डांबरी, ना सिमेंटचा आहे..पुणे हादरलं! बालाजीनगरात भरदिवसा आंदेकर टोळीचा गोळीबार, आरोपीच्या भावाची हत्या.निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळेच रस्त्याची ही अवस्था झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. पावसाळ्यापूर्वी तातडीने दुरुस्ती न झाल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. संबंधित विभाग व लोकप्रतिनिधींनी तत्काळ पाहणी करून उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..मार्गावर पथदिव्यांचा अभावसमृद्धी झिरो पॉईंट चौकातून नागपूर, मुंबई व अमरावती मार्गावर पथदिवे लावण्यात आले आहेत. मात्र हिंगणा मार्गावर खडका गावापर्यंत पथदिवे नसल्याने रात्री अंधाराचे साम्राज्य असते. या मार्गावर तातडीने पथदिवे बसवावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.