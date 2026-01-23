Nagpur News : राम गणेश गडकरींची रॅंगलर परांजपेंनी भरली होती परीक्षेची फी! गडकरींच्या घरी आजही आहे पावतीचा फोटो

नागपूर - ‘एकच प्याला’ या अजारमर कलाकृतीने महाराष्ट्रातील सामाजिक नाटकांना चालना देणाऱ्या राम गणेश गडकरी यांचे सुरुवातीचे जीवन अतिशय कष्टात गेले. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात असताना परीक्षेची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने त्यांनी परीक्षा न देण्याचे ठरवले होते..याबाबत त्यांचे गणिताचे शिक्षक रॅंगलर परांजपे यांना माहिती मिळताच त्यांनी स्वतः गडकरींची फी भरून त्यांना परीक्षा द्यायला लावली, अशी माहिती राम गणेश गडकरी यांच्या साहित्याचे अभ्यासक राजेश पेंढारी यांनी दिली.केवळ ३४ वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या राम गणेश गडकरी यांनी नाटक, विनोदी लेख आणि कवी म्हणूनही ख्याती मिळवली. आपल्या अल्पशा कारकिर्दीतून त्यांनी मराठी रसिकांच्या मनावर राज्य केले. राम गणेश गडकरी यांच्या सावनेर येथील निवासस्थानी पहिल्याच खोलीत अगदी दर्शनी भागात एक पावती फ्रेम करून लावली आहे..पुण्यातील काही जाणकार मंडळींनी या पावतीबाबत विचारले असता पेंढारी यांची जिज्ञासा जागी झाली. त्यांनी याबाबत माहिती मिळवली. तेव्हा त्यांच्या असे लक्षात आले की, हा पावतीचा फोटो त्यांच्या महाविद्यालयीन परीक्षेची फी भरल्याचा आहे.पुरातत्त्व विभागाने समग्र गडकरी व इतर साहित्यिकांच्या पुस्तकातून गोळा करून येथे फ्रेम करून लावल्याचे पेंढारी यांनी सांगितले. आर्थिक अडचणीमुळे राम गणेश गडकरी यांनी त्यांचे अप्रकाशित साहित्य एका सुटकेसमध्ये भरून प्र. के. अत्रे यांच्या सुपूर्द केले. त्याचा फोटोसुद्धा सावनेरच्या गडकरी वाड्यात असल्याचे पेंढारी म्हणाले..वृत्तपत्रामध्ये उपसंपादक, शाळेत शिक्षक अशा नोकऱ्या केल्यानंतर राम गणेश गडकरी यांना किर्लोस्कर नाटक कंपनीत नाट्यपदं लिहिण्याची संधी मिळाली. वयाच्या १७ व्या वर्षी त्यांनी ‘मित्रप्रीती’ नाटक लिहून लेखन सुरू केले.प्रेमसंन्यास, पुण्यप्रभाव, एकच प्याला, भावबंध अशी गाजलेली नाट्यसंपदा त्यांच्या नावावर आहे. साहित्यक्षेत्रात चौफेर कामगिरी करणारे राम गणेश गडकरी अल्पायुषी ठरले. वयाच्या ३४ वर्षी २३ जानेवारी १९१९ रोजी अल्पशा आजाराने या महान साहित्यिकाचे निधन झाले..गडकरी यांनी महाविद्यालयीने शिक्षण अर्धवट सोडून किर्लोस्कर मंडळीत डोरकीपरची नोकरी केली. घनदाट काळ्याभोर केसांचा व्यवस्थित भांग पाडलेला बिनाटोपीतला फोटो बहुदा फक्त याच घरी पहायला मिळतो. इंग्लंडमधील एका म्युझियममध्ये भेट देणाऱ्यांना विलियम शेक्सपियर यांचा जीवनपट दर एक तासाने दाखविला जातो, त्याच धर्तीवर मराठीतील या शेक्सपिअरचे जीवनचरित्र त्यांच्या सावनेर येथील घरी दाखवले जावे. शासनाने याकडे विशेष लक्ष द्यावे.- राजेश पेंढारी, सचिव, गडकरी स्मृती निलयम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.