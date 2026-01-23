नागपूर

Nagpur News : राम गणेश गडकरींची रॅंगलर परांजपेंनी भरली होती परीक्षेची फी! गडकरींच्या घरी आजही आहे पावतीचा फोटो

‘एकच प्याला’ या अजारमर कलाकृतीने महाराष्ट्रातील सामाजिक नाटकांना चालना देणाऱ्या राम गणेश गडकरी यांचे सुरुवातीचे जीवन अतिशय कष्टात गेले.
ram ganesh gadkari

ram ganesh gadkari

sakal

अतुल मांगे
Updated on

नागपूर - ‘एकच प्याला’ या अजारमर कलाकृतीने महाराष्ट्रातील सामाजिक नाटकांना चालना देणाऱ्या राम गणेश गडकरी यांचे सुरुवातीचे जीवन अतिशय कष्टात गेले. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात असताना परीक्षेची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने त्यांनी परीक्षा न देण्याचे ठरवले होते.

Loading content, please wait...
Nagpur
exam
photo

Related Stories

No stories found.