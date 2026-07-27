Hudkeshwar Police Station Escape : हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यातून कुख्यात चोर फरार; शौचालयाच्या बहाण्याने दिला चकमा, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

नागपूर : हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यातून एक कुख्यात चोर शौचालयात जाण्याच्या बहाण्याने फरार झाल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. शहरातील पोलिसांची अनेक पथके फरार आरोपीचा शोध घेत आहेत..इक्का उर्फ हर्ष महेंद्र रामटेके (वय २५, रा. तिरोडा) असे फरार चोराचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीला तीन दिवसांपूर्वी चोरीच्या एका प्रकरणात हुडकेश्वर पोलिसांनी अटक केली होती. सोमवारी सकाळी सुमारे ८ वाजता आरोपीला शौचालयात जायचे असल्याने त्याला कोठडीतून बाहेर काढण्यात आले. मात्र, त्याने विदेशी बनावटीच्या शौचालयात जायचे असल्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे त्याला पोलिसांनी ठाण्यातील दुसऱ्या शौचालयात नेले. याच दरम्यान, आरोपी पोलिसांना चकमा देऊन घटनास्थळावरून पळून गेला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस दलात खळबळ उडाली. पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू करण्यात आला असून हुडकेश्वर पोलिसांसह गुन्हेशाखा आणि विशेष पथकही तपास करीत आहेत. याबाबत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनामिका मिर्झापूरे यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..खुनाचे नऊ आरोपीही ठाण्याततीन दिवसांपूर्वी हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मानेवाडा स्मशानभूमीत झालेल्या टोळीयुद्धातील झालेल्या खूनातील नऊ आरोपी कोठडीत बंद आहेत. याशिवाय इतर सहा आरोपीही येथे असून त्यांच्यासोबतच इक्काला ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..निष्काळजीपणा भोवलाआरोपीच्या पोलीस कोठडीतून पलायनामुळे पोलिसांच्या सुरक्षा व्यवस्था आणि निष्काळजीपणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या, हुडकेश्वर पोलीस आरोपीला पुन्हा अटक करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.