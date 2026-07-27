नागपूर

Hudkeshwar Police Station Escape : हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यातून कुख्यात चोर फरार; शौचालयाच्या बहाण्याने दिला चकमा, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यातून कुख्यात चोराचा पलायनप्रसंग; शौचालयाच्या बहाण्याने दिला चकमा, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
Notorious theft accused escapes from Hudkeshwar Police Station custody while being taken to toilet in Nagpur

Notorious theft accused escapes from Hudkeshwar Police Station custody while being taken to toilet in Nagpur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यातून एक कुख्यात चोर शौचालयात जाण्याच्या बहाण्याने फरार झाल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे पोलिस विभागात खळबळ उडाली आहे. शहरातील पोलिसांची अनेक पथके फरार आरोपीचा शोध घेत आहेत.

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