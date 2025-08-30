Nagpur Crime: विहिरीत सापडला मानवी सांगाडा;गणेशपेठेतील घटना, पोलिसांकडून शोध सुरू

नागपूर : गणेशपेठ हद्दीतील आग्याराम देवी मंदिराच्या काही अंतरावर असलेल्या पडीक जागेवरील विहिरीमध्ये मानवी सांगाडा आढळून आला. एक हात आणि डोके गायब आहे. हा प्रकार उघडकीस येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. ही घटना शुक्रवारी (ता.२९) दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. .ही जमीन देवेश प्रकाश सूचक (रा. सिव्हिल लाइन्स) यांच्या मालकीची आहे. यापूर्वी तिथे जिनिंग मिल होती. ती बंद पडल्यावर २००८ मध्ये दिनेश सूचक यांनी ती जागा खरेदी केली. या ठिकाणी एक विहीर आहे. सूचक परिवाराकडून या जागेची स्वच्छता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .आज सकाळपासून परिसरात साफसफाई करणे सुरू होते. परिसरात विहीर असून ती स्वच्छ करण्यास सुरुवात केली. मात्र, अचानक त्यातून दुर्गंधी येऊ लागल्याने याबाबत गणेशपेठ पोलिसांना सूचना देण्यात आली..Nashik Crime : पतीकडून पत्नीचे अपहरण; पतीनेच नाचवले पत्नीला डान्स बारमध्ये.गणेशपेठ पोलिसांचा ताफा घटनास्थळी पोहचला. त्यांनी अग्निशमन विभागाच्या मदतीने मानवी सांगाडा बाहेर काढला. सांगाड्याचा एक हात आणि डोके नसल्याचे आढळून आले. संबंधिताचा २७ ते २८ दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण करीत, तपासणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.