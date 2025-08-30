नागपूर

Nagpur Crime: विहिरीत सापडला मानवी सांगाडा;गणेशपेठेतील घटना, पोलिसांकडून शोध सुरू

Nagpur News: नागपूरच्या गणेशपेठ परिसरात आग्याराम देवी मंदिराजवळील पडीक जागेवरील विहिरीत मानवी सांगाडा आढळून आला. सांगाड्याचा एक हात व डोके गायब असून, पोलिसांनी फॉरेन्सिक तपास सुरू केला आहे.
Nagpur Crime
Nagpur Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा


नागपूर : गणेशपेठ हद्दीतील आग्याराम देवी मंदिराच्या काही अंतरावर असलेल्या पडीक जागेवरील विहिरीमध्ये मानवी सांगाडा आढळून आला. एक हात आणि डोके गायब आहे. हा प्रकार उघडकीस येताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. ही घटना शुक्रवारी (ता.२९) दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

