Nagpur Crime: सोशल मीडियावरील ओळख ठरली घातक; लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीवर अत्याचार

भिवापूर : सोशल मीडियावर मैत्री करून लग्नाचे आमिष दाखवत अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याच्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून, संबंधित ओयो हॉटेलचा मालक व रिसेप्शनिस्ट यांनाही सहआरोपी करण्यात आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिकेत अशोक डहाके (वय २४, रा. अंतरगाव, ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा) याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पीडित मुलीशी ओळख वाढवून तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्याने भिवापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ‘अर्नव गोल्ड ओयो हॉटेल’मध्ये नेऊन वेगवेगळ्या तारखांना तीन वेळा तिच्यावर अत्याचार केले..या संबंधातून पीडितेला गर्भधारणा झाल्याचे उघड झाले. पीडितेच्या तक्रारीवरून बुधवारी (ता.११) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तपासादरम्यान हॉटेल प्रशासनाची निष्काळजीपणा समोर आला..Amravati Crime: दुचाकीचा धक्का लागल्याने खून तिघांना अटक; नांदगावपेठ परिसरातील घटना.अल्पवयीन असल्याचा संशय असतानाही ओळखपत्रांची पडताळणी न करता खोली उपलब्ध करून दिल्याचे आढळले. त्यामुळे पोक्सो कायद्यांतर्गत हॉटेल मालक भुपेंद्र बलवंत सोने (रा. दिघोरी, नागपूर) व रिसेप्शनिस्ट माधुरी सत्यवान शेंडे (रा. भिवापूर) यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठाणेदार जयप्रकाश निर्मल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सचिन उरकुडे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.