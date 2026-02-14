नागपूर

Nagpur Crime: सोशल मीडियावरील ओळख ठरली घातक; लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीवर अत्याचार

Nagpur News: भिवापूर येथे सोशल मीडियावर ओळख वाढवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत संबंधित ओयो हॉटेलचा मालक व रिसेप्शनिस्ट यांनाही सहआरोपी करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिवापूर : सोशल मीडियावर मैत्री करून लग्नाचे आमिष दाखवत अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याच्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून, संबंधित ओयो हॉटेलचा मालक व रिसेप्शनिस्ट यांनाही सहआरोपी करण्यात आले आहे.

Nagpur
crime
Police Inquiry
pocso

