CM Devendra Fadnavis : आयआयटी बॉम्बेचे नाव मुंबई आयआयटी करण्याची विनंती करणार

नागपूर - आयआयटी बॉम्बेचे नामकरण आयआयटी मुंबई असे करावे, अशी विनंती करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मानव संसाधन विकास मंत्र्यांना पाठवणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी नागपूर (उमरेड) येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..मुबंईत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेकडे फडणवीस यांच्याकडे लक्ष वेधले असता फडणवीस म्हणाले, बॉम्बेचे मुंबई करण्यात भाजप नेते राम नाईक यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे, आमच्यासाठी मुंबईच आहे. बॉम्बे आयआयटीचे नामकरण ‘मुंबई आयआयटी’ असे करावे म्हणून मी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मानव संसाधन विकास मंत्र्यांना पत्र पाठवणार आहे..मात्र ज्यांची मुले इंग्रजी शाळेत शिकतात त्याचे नामकरण करा, असे मी म्हणणार नाही, असा टोला त्यांनी राज ठाकरे यांचे नाव न घेता हाणला. महाविकास आघाडीचे नेते नगरपालिका निवडणूक प्रचारात सहभागी झालेले दिसन नाही, असे फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, निवडणुकीत लोकांना मतांचा जोगवा मागणे यालाच लोकशाही म्हणतात, त्यामुळे आम्ही लोकांमध्ये जातो..घरी बसून राजकारण करणे याला लोकशाही म्हणत नाही. त्यामुळे कोणी लोकांकडे जात नसेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे,असे फडणवीस म्हणाले. ‘लाडकी बहीण’ ही सरकारची योजना आहे,आणि सरकार हे तीन पक्षाचे आहे. त्यामुळे तीनही पक्ष या योजनांवर दावा करतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.