Nagpur: बेकायदा मत्स्य व्यवसायाचा भंडाफोड;११ तलावांत सुरू होते संवर्धन; १६ टन मासे जप्त करून नष्ट

पारशिवनी: प्रतिबंधित थाई मागूर माशांचे बेकायदा संवर्धन करून पर्यावरणीय नियमांना हरताळ फासणाऱ्या रॅकेटचा मत्स व्यवसाय विभागाने भंडाफोड केला. ११ तलावांतून तब्बल १६ टन मासे जप्त करून नष्ट करण्यात आले. .याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई मंगळवारी (ता. ९) पारशिवनी तालुक्यातील घुकसी गावात दुपारच्या सुमारास केली. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित थाई मांगूर माश्यांचे उत्पादन सुरू असल्याची माहिती मिळाली.\\.त्या आधारावर महसूल तसेच मत्सविभागाच्या वतीने छापा घातला असता. भूमापन सर्वे क्रमांक ४८ परिसरातील ११ तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात थाई मांगूरचे संगोपन सुरू होते कारवाईदरम्यान तलावांमध्ये जाळे टाकून मासे गोळा करण्यात आले. यामध्ये तब्बल १६ टन मासे आढळले. हा संपूर्ण साठा जप्त करून परिसरात खड्डा खोदून नष्ट करण्यात आला..मोदी सरकारला 12 वर्षे पूर्ण होताच दिल्लीत घडामोडींना वेग! महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडण्याची संधी; 'या' 3 मोठ्या पक्षांचे खासदार फोडून भाजप बहुमत गाठणार?.ही कारवाई सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) शुभम कोमरेवार, तहसीलदार सुरेश वाघचौरे, ठाणेदार किशोर शेरकी, मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी प्रशांत वैद्य, अश्विनी टेकाम, निखिल नरड, पाली उमरी येथील सरपंच शुभम राऊत, उपसरपंच भूपेंद्र खोब्रागडे, बंटी जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनात ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.