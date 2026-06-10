नागपूर

Nagpur: बेकायदा मत्स्य व्यवसायाचा भंडाफोड;११ तलावांत सुरू होते संवर्धन; १६ टन मासे जप्त करून नष्ट

Illegal Thai Magur Fish Farming Exposed: पारशिवनी तालुक्यात प्रतिबंधित थाई मांगूर माशांच्या बेकायदा संवर्धनाचा पर्दाफाश झाला. थाई मांगूर मासे, बेकायदा मत्स्य व्यवसाय, 16 टन मासे जप्त या कारवाईने खळबळ उडाली.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारशिवनी: प्रतिबंधित थाई मागूर माशांचे बेकायदा संवर्धन करून पर्यावरणीय नियमांना हरताळ फासणाऱ्या रॅकेटचा मत्स व्यवसाय विभागाने भंडाफोड केला. ११ तलावांतून तब्बल १६ टन मासे जप्त करून नष्ट करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nagpur
Fish Farming