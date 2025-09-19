Doctors Strike

Doctors Strike

sakal

नागपूर

Doctors Strike: खासगी रुग्णालये बंद ठेवून डॉक्टरांचा रुग्‍णसेवेवर बहिष्कार; डॉक्टरांच्या संपामुळे कोलमडली बाह्यरुग्णसेवा

Nagpur News: महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये होमिओपॅथ डॉक्टरांची नोंदणी देण्याच्या अधिसूचनेविरोधात आयएमएतर्फे नागपुरात खासगी रुग्णालये बंद ठेवली. रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होत असून मेडिकल-मेयोतील निवासी डॉक्टरांनीही शासनाचा निषेध नोंदवत आंदोलन केले.
Published on

नागपूर : आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथ डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये (एमएमसी) नोंदणी देण्याची अधिसूचना काढली. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्याचा खेळ खंडोबा करणारा असा आरोप करीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने गुरुवारी (ता.१८) एमर्जन्सी सेवा वगळता सर्व लहान सहाशेवर खासगी रुग्णालये बंद ठेवली.

Loading content, please wait...
Nagpur
Hospital
doctor
Protest
Healthcare
Marathi News Esakal
www.esakal.com