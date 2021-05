ज्येष्ठ नागरिक उन्हात मात्र महापौरांचे तरुणाईसोबत सोहळे; पुन्हा लसीकरण बंद

नागपूर : लसीकरणासाठी महापालिकेने (Vaccination in Nagpur NMC) ज्येष्ठ नागरिकांना झुलविणे सुरू केले आहे. दररोज ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत निर्णय बदलत आहे. आज ४५ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण (45 plus Vaccination) झाले. आज त्यांचे लसीकरण बंद राहणार असल्याचे महापालिकेने कळविले आहे. दरम्यान, १८ वर्षावरील तरुणाईच्या लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटन सोहळ्यात रमलेले महापौर दयाशंकर तिवारी (Mayor Dayashankar Tiwari) यांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. (Inconvenience to 45 plus people for taking vaccine in Nagpur)

शहरातील केंद्रावर रविवारी ४५ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण पार पडले. लसीकरणाबाबत काही भरवसा नसल्याने सकाळपासून ४५ वर्षावरील नागरिक रांगेत उभे दिसून आले. परंतु महापालिकेचे कर्मचारी अकरा वाजता केंद्रांवर पोहोचत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरणाचा क्रमांक येईस्तोवर चार ते पाच तास उन्हात उभे राहावे लागत आहे. नरेंद्रनगर येथील गजानन महाराज मंदिर परिसरात ६० वर्षावरील एका वृद्धाला तीन तास उभे राहावे लागले. ज्येष्ठ नागरिक लसीकरणाच्या प्रतीक्षेत उन्हात घाम गाळत आहे. अशा स्थितीत त्यांना काही झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

लसीकरणासाठी ज्येष्ठांचा कस लागत असताना महापौर दयाशंकर तिवारी १८ वर्षावरील तरुणाईच्या लसीकरण केंद्राच्या उद्धाटन सोहळ्यात रमले आहेत. मनीषनगर येथील जय हिंद सोसायटीतील विरंगुळा केंद्रात महापौरांच्या उपस्थितीत १८ ते ४५ वर्ष वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाले. एवढेच नव्हे राजकुमार गुप्ता समाज भवन येथेही महापौरांच्या उपस्थितीत लसीकरण सुरू झाले.

१८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणाऱ्या महापौरांना ज्येष्ठ नागरिकांची तडफड दिसत नाही काय? असा सवाल केला जात आहे. दरम्यान, शहरातील ४५ वर्षावरील नागरिकांचे सोमवारी लसीकरण होणार नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसात ४५ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण दिवसाआड होत आहे. त्याचवेळी १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तीसाठी सोमवारी ६० केंद्र सुरू राहतील.

