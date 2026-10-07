Flight Ticket Prices :दिवाळीपूर्वी विमान प्रवास महागला; इंडिगोचा फ्यूल चार्ज वाढला ; प्रमुख मार्गांवरील तिकिट दर वाढण्याची शक्यता

नागपूर: सणासुदीच्या काळात घरी येणाऱ्या नागपूरकर विमान प्रवाशांच्या खिशावर आता आणखी भार पडणार आहे. इंडिगोने आजपासून नव्या बुकिंगसाठी इंधन अधिभारात (फ्यूल चार्ज) वाढ केली आहे. देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या अंतरानुसार आता ३७५ ते १,३०० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा परिणाम नागपूरहून दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगळुरू आणि कोलकाता या प्रमुख मार्गांवर होणार आहे. विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ)च्या वाढलेल्या किमतीमुळे परिचालन खर्च वाढल्याचे कारण इंडिगोने दिले आहे. .ऑक्टोबरमध्ये एटीएफच्या दरात प्रतिलीटर सुमारे १६ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांच्या खर्चात वाढ झाली असून, इंडिगोने गेल्या सहा महिन्यांत तिसऱ्यांदा फ्यूल चार्जमध्ये बदल केला आहे. यापूर्वी १४ मार्च आणि १ एप्रिल २०२६ रोजीही फ्यूल चार्जमध्ये बदल करण्यात आला होता..दरम्यान, सणासुदीच्या काळात विमान प्रवासाची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रमुख मार्गांवरील तिकिटांचे दर आणखी वाढू शकतात. नागपूरच्या ट्रॅव्हल व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिकांच्या मते, शनिवार-रविवारी काही उड्डाणांचे तिकीट दर १५ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतात. दिवाळीच्या काळात मागणी आणखी वाढल्यास काही मार्गांवरील तिकिटांचे दर २० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. फ्यूल चार्जमध्ये झालेल्या वाढीमुळे सणासुदीच्या काळात विमान प्रवाशांना तिकिटासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.