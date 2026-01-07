माेठी बातमी! शेतकऱ्यांना रोजगार हमीचा दुबार लाभ देणे पडलं महागात, १२ रोजगार सेवकांसह दोन अधिकारी निलंबित..

-मोहन गायनजामली: रोजगार हमी योजनेंतर्गत चिखलदरा तालुक्यातील दहेंद्री गावातील शेतकऱ्यांना दुबार लाभ मिळवून दिल्याप्रकरणी दोन तांत्रिक अधिकारी तसेच तब्बल १२ रोजगार सेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे मेळघाटात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सिंचन विहिरी दाखवून आधी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना दुबार लाभ पोहोचून त्याच विहिरींवर जिओ टॅगिंग करणे, कामाचे हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, मूल्यांकन करणे असा त्यांच्यावर ठपका आहे. या प्रकरणात तांत्रिक अधिकारी अजय अमोदे व तांत्रिक सहायक अंकिता बेलकर हे दोषी आढळून आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. तसेच दहेंद्री येथील ग्रामपंचायत सरपंच व सचिव यांना विशेष ग्रामसभा आयोजित करून सर्व १२ रोजगार सेवकांना कमी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र यांनी एका आदेशान्वये दिले आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील दहेंद्री ग्रामपंचायत अंतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून काहींनी २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये मग्रारोहयोतून सिंचन विहिरीचा लाभ घेऊन पुन्हा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये दुबार लाभ घेतला. .कामाच्या प्राप्त प्रस्तावातील दस्तऐवजातील पडताळणी करणे, पडताळणीअंती परिपूर्ण प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मंजुरीकरिता नस्ती सादर करणे, अशाप्रकारची कामे सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांच्या कार्यसूचीमध्ये येतात. त्यामुळे यास सहायक कार्यक्रम अधिकारी नितीन शिरभाते अंशतः दोषी आढळून येत असल्याने त्यांना एक हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. भविष्यात अशा प्रकारची चूक होऊ नये म्हणून ताकीद देण्यात आली आहे..सिद्धार्थ वानखडे यांची होती तक्रारमग्रारोह योजनेत घोटाळा झाल्याप्रकरणी सिद्धार्थ वानखडे यांनी ३० मे २०२५ रोजी, तर यश येवले यांनी ११ जून २०२५ रोजी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली. याप्रकरणात १२ रोजगार सेवक व दोन तांत्रिक अधिकारी दोषी आढळल्याचे सिद्ध झाले आहे..शेतकऱ्यांच्या सातबारावर चढणार बोजाएकदा लाभ घेऊनही पुन्हा मग्रारोह योजनेत दुबार लाभ घेतल्याप्रकरणी १२ शेतकऱ्यांच्या सातबारावर बोजा चढविण्याचे आदेश तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र यांनी एका आदेशान्वये दिले आहेत..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...सदरची कार्यवाही दोन आठवड्यांपूर्वी झाली असून संबंधित व्यक्तींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.-संजिता महापात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. अमरावती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.