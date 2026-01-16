Narkhed News: पीक विमा केवळ कागदावरच?; नरखेड तालुक्यातील ११,८५६ शेतकरी प्रतीक्षेत, भरपाई रखडल्याने आर्थिक संकट !

-मनोज खुटाटेनरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना दिलासा देण्याऐवजी चिंतेचा विषय ठरत आहे. हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत जाहीर होऊन तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असला, तरी तालुक्यातील तब्बल ११,८५६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप रुपयाही जमा झालेला नाही. कापणी प्रयोग पूर्ण झाले, नुकसानही निश्चित झाले, तरीही भरपाई रखडल्याने शेतकरी आर्थिक कात्रीत सापडले आहेत. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.खरीप २०२५ हंगामात नरखेड तालुक्यात ११,८५६ शेतकऱ्यांनी ६६ लाखांहून अधिक रुपयांचा विमा हप्ता भरून ९,८७१.१५ हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविला. मात्र, अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही विम्याचा लाभ मिळालेला नाही. ऑगस्ट ते ऑक्टोबरदरम्यान तालुक्यातील सातही महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीचा फटका बसला. ४९,५२२ हेक्टरपैकी २५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रातील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले. नैसर्गिक आपत्ती असूनही केवळ पीक कापणी प्रयोग हाच निकष ठेवल्याने अनेक शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत..काढणीपूर्वी नुकसान झालेल्या पिकांचा यात समावेश होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. यंदा एक रुपयातील पीक विमा योजना बंद करून पुन्हा हप्ता आकारण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीनंतर करण्यात आलेले पंचनामे नोव्हेंबरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर झाले तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ‘पीक विमा मिळणार तरी कधी?’ असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत..वेळेवर पीकविमा भरला; पण नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. पीक गेलं, हातात काहीच उरलं नाही. पावसामुळे संपूर्ण शेती उद्ध्वस्त झाली. पंचनामा होऊन महिने झाले तरी खात्यावर पिकविम्याचा एक रुपयाही जमा झाला नाही.-राजू रंगारी, शेतकरी.विमा काढूनही मदत मिळत नसेल, तर विम्याचा उपयोग काय? पूर्णपणे निराश झालो आहोत. कर्ज फेडायचं कसं, पुढच्या हंगामाचं नियोजन कसं करायचं, हा मोठा प्रश्न उभा आहे.-विजय ठाकरे, शेतकरी.माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...शासन आणि विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घ्याव्या आणि लवकरात लवकर नुकसानभरपाई द्यावी.-वसंत चांडक, माजी सभापती, नरखेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.