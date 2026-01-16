नागपूर

Narkhed News: पीक विमा केवळ कागदावरच?; नरखेड तालुक्यातील ११,८५६ शेतकरी प्रतीक्षेत, भरपाई रखडल्याने आर्थिक संकट !

Farmers facing financial crisis over pending insurance claims: नरखेडच्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार कधी? आर्थिक संकटात ११,८५६ शेतकरी
Crop Insurance Delay Pushes Narkhed Farmers into Financial Crisis

Crop Insurance Delay Pushes Narkhed Farmers into Financial Crisis

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-मनोज खुटाटे

नरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना दिलासा देण्याऐवजी चिंतेचा विषय ठरत आहे. हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत जाहीर होऊन तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असला, तरी तालुक्यातील तब्बल ११,८५६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप रुपयाही जमा झालेला नाही. कापणी प्रयोग पूर्ण झाले, नुकसानही निश्चित झाले, तरीही भरपाई रखडल्याने शेतकरी आर्थिक कात्रीत सापडले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
Farmer
crop insurance
Compensation
Government scheme
Pending cases
Narkhed

Related Stories

No stories found.