Nagpur: वाण धरण उशाला, गढूळ पाणी नशिबाला; केवळ ५ गुंठे जागेअभावी ‘जल जीवन'चे काम रखडले, नागापूरमध्ये ग्रामस्थ हतबल

नागापूर: महाराष्ट्र शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत मंजूर झालेले कोट्यवधींचे काम रद्द होते की काय? अशी भीती नागापूर ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. केवळ पाच गुंठे जागेअभावी तीन वर्षांपासून येथील कामे रखडली आहेत. त्यामुळे वाण धरण उशाला असूनही आमच्या नशिबी गढूळ पाणी असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..'जलजीवन' योजनेअंतर्गत नागापूरमध्ये १ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश १० फेब्रुवारी २०२३ रोजी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, बीड) एस.बी. धाबेकर यांनी कंत्राटदाराला दिले होते. त्यानंतर सुरवातीला काही दिवस गावामध्ये कामाला सुरवातही झाली. कामासाठी आवश्यक लाखो रुपयांचे प्लॅस्टिक पाइप, बांगडी पाइप, सिमेंट, खडी, वाळू आदी बांधकाम साहित्य कंत्राटदाराने गावामध्ये आणले. गावातील वाण धरणामध्ये एक मोठी विहीरही बांधण्यात आली..Ladki Bahin Yojana Installment : लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? मोठी अपडेट समोर.जलवाहिनीचे कामही ५० टक्के पूर्ण झाले. परंतु, जलकुंभ व जलशुद्धीकरण प्लांट बांधकामासाठी आवश्यक ५ गुंठे जागा मिळावी, यासाठी कंत्राटदाराने सरपंच व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे १६ मे २०२३ रोजी अधिकृत पत्राद्वारे विनंती केली. मात्र, त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर २६ जानेवारी २०२४ मध्ये विशेष ग्रामसभेमध्ये ग्रामस्थांनीच ५ गुंठे जागा ग्रामपंचायतने उपलब्ध करून द्यावी किंवा गावातील कोणीही स्वतःच्या मालकीची ५ गुंठे जागा विना मोबदला दान देण्यास तयार असल्यास ग्रामपंचायतीने तसे दानपत्र करून घ्यावे व लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावे, असा ठराव सर्व ग्रामस्थांच्या संमतीने मंजूर करण्यात आला. .परंतु, दुर्दैवाने वैयक्तिक स्वार्थ, श्रेयवादाची लढाईआणि गावातील अंतर्गत राजकारण यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालयाने जागा उपलब्ध तर करून दिलीच नाही. उलट, जाणीवपूर्वक कुणाकडून दानपत्रही करून घेतले नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला. त्यामुळे मागील तीन-चार वर्षांपासून जागेअभावी हे काम अर्ध्यातच बंद पडले आहे. त्यामुळे या कामाचा कोट्यवधींचा निधीही शासनाकडून केली असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. तर, नागापूर ग्रामविकास अधिकारी श्याम गंगाधरे यांनी याबाबतचे सर्व अधिकार सरपंचांना असल्याचे सांगितले..ग्रामस्थांचे आरोग्य आले धोक्यात बीड जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या धरणांपैकी एक नागापूर गावचे वाण धरण १९६३ मध्ये शासनाकडून बांधण्यात आले. संपूर्ण परळी शहर, तत्कालीन वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना आणि सध्याच्या ओंकारेश्वर साखर कारखान्यासह पंचक्रोशीतील शेकडो गावे, वाड्या-वस्त्या, तांड्यांतील लाखो लोकांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी या धरणातून पाणी मिळते. मात्र, याच धरणातून नागापूर ग्रामस्थांना मात्र कधीच शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. धरण निर्मितीपासून ते आजपर्यंत वाण नदीतील गोटीच्या डोहामधील गढूळ पाणी नागापूर ग्रामस्थांना प्यावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे..Kolhapur Accident News : हळू येतो म्हणाले, पण ‘ते’आलेच नाहीत!, उत्तुर घाटात झालेल्या अपघातात संपूर्ण कुटुंब संपलं; चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या भावाचा आक्रोश.आंदोलनाचीही दखल नाहीदरम्यान, हे काम लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर यापूर्वी अनेकदा ग्रामस्थ हतबल बेमुदत उपोषण, अन्नत्याग आंदोलनइतरत्र वळवला जाईल आणि ग्रामस्थांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याला कायमचेच मुकावे लागेल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, याबाबत सरपंचांना विचारणाकेले. परंतु, अधिकाऱ्यांनी नागापूर ग्रामपंचायतसोबत कामासंदर्भात पत्रव्यवहार चालू असल्याचे सांगून आंदोलकांच्या पदरी सरकारी कागदपत्रच टाकले..न्यायालयात दाद मागणारगावातील जलजीवन मिशन योजनेचे काम सुरळीत करण्यासाठी लवकरच न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे नागापूर ग्रामस्थ, शेतकरी संघटना युवा आघाडी बीड जिल्हाध्यक्ष नागोराव सोळंके यांनी सांगितले. दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.पाइप, लोखंडी गज गेले सडूनजलजीवन मिशन योजनेच्या कामाचे विविध पाइप, लोखंडी गज, वाळू, खडी, सिमेंट आदी बांधकाम साहित्य मागील तीन-चार वर्षांपासून जागेवरच पडून आहे. काम बंद असल्यामुळे ते सडून जात आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून ग्रामस्थांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे.."उर्वरित कामांसाठी नागापूर ग्रामपंचायत कार्यालयाची जागा उपलब्ध करून द्यावी किंवा कोणत्याही ग्रामस्थाच्या विना मोबदला ५ गुंठे जागेचे दानपत्र ग्रामपंचायतने करून घ्यावे. असे आमच्या कार्यालयाने नागापूर ग्रामीण विकास अधिकारी व सरपंच मंगल तोंडारे यांना अधिकृतपणे कळवले आहे. याबाबत संपूर्ण निर्णय घेण्याचे अधिकार सरपंचांना आहेत."- जितीन रहमान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड"नागापूर ग्रामपंचायतीला वारंवार कायदेशीर पत्रव्यवहार करून ५ गुंठे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत व योग्य ते सहकार्य करण्यासाठी विनंती केली आहे. याबाबतचा अधिकार नागापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना असल्याने आम्ही काहीच करू शकत नाही."- राजवर्धन भोसले, गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. परळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.