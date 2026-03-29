Nagpur District News: रस्त्यावरील खड्ड्यांनी घेतला आणखीन एकाचा जीव; अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

जलालखेडा: काटोल ते वरूड महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांनी आणखीन एकाचा जीव घेतल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२७) रात्री ८.१५ च्या दरम्यान घडली. अपघातात जखमी झालेल्या तरुणाचा शनिवारी (ता.२८) दुपारी २ वाजता उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला. प्रतीक पांडुरंग निकोसे (वय ४२, रा. जलालखेडा असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. काटोल ते वरूड या रस्त्याचे सिमेंटिकरणाचे काम पूर्ण होऊन ३ वर्ष पूर्ण झाले असून सुद्धा त्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात भेगा पडलेल्या आहे. रस्त्यावर पडलेल्या भेगामुळे अनेकाना आपला जीव गमवावा लागला आहे. सकाळने या आधीच अशी संभावना दर्शविली होती, पण प्रशासनाने कोणतीच खबरदारी घेतली नाही..शुक्रवारी (ता.२७) रात्री प्रतीक निकोसे व मित्र सारंग टेंभेकर मोटारसायकलने काटोल वरून जलालखेडा येथे परत येत असताना रात्री ८.१५ वाजताच्या सुमारास प्रतीक निकोसे यांची मोटारसायकल (एमएच ४० एएल ६९८० )रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे स्लिप झाली त्यात प्रतीक निकोसे याना गंभीर दुखापत झाली तर सारंग टेंभेकर यांना कसलीही दुखापत झाली नाही. प्रतीक निकोसे यांच्या डोक्याला दुखापत झाल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जलालखेडा येथे आणण्यात आले..त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आला. परंतु डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी नागपूर येथे पाठवण्यात आले. नागपूर येथील सिम्स रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होता. परंतु त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्यांना मेडिकल कॉलेज येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले. उपचारा दरम्यान शनिवारी (ता.२८) दुपारी २ वाजताच्या सुमारास प्रतीक निकोसे यांचा मृत्य झाला. प्रतीक निकोसे वसंतराव देशमुख दिग्रस या शाळेत प्रयोग शाळा परिचर म्हणून कार्यरत होते. दररोज ते जलालखेडा येथून अप डाउन करत होते. पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन घटनेचा पंचनामा केला. पुढील तपास सुरू केला आहे..काटोल ते वरूड या महामार्गाचे सिमेंटिकरणाचे काम एचजी इन्फ्रा या कंपनीने केले असून अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम या कंपनीने केले. याकामामुळे कित्येकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यामुळे या कंपनीवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे.."रिक्त आणि अतिरिक्त पदाबाबत माहिती देण्याकरता २७ मार्चला नागपूर जिल्हा ग्रामीण शहर मधील एकाच दिवसात १२०० च्या वर शाळांची माहिती मागविण्यात आली. यामध्ये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, लिपिक सेंट उरसुला हायस्कूल या ठिकाणी उपस्थित होते. परंतु दिवसभरात फक्त शंभर ते दीडशे शाळांचे फाईल चेक करण्यात आल्या. त्यामुळे दिवसभर ग्रामीणमधील लांबून आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाट पाहत बसावे लागले या ढिशाळ कारभाराचा बळी दिग्रस येथील शिक्षकेतर कर्मचारी निकोसे यांचा काटोल येथे परत येताना रात्री आठच्या दरम्यान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघाताला जबाबदार कोण शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराला कोण उत्तर देणार"-अनिल गोतमारे, अध्यक्ष, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ नागपूर जिल्हा ग्रामीण."सकाळने याआधीच अपघात झालेला हा स्पॉट अपघाताचा आहे. हे निदर्शनास आणून दिले होते. त्याचवेळी बातमीची दखल घेतली असती तर, कदाचित ही घटना टळली असती. पण प्रशासन निष्ठुर बनून डोळेझाक करत राहिले व प्रशासनाच्या निष्ठुरतेपायी नाहक बळी गेला. आता तरी जाग येईल का?"-मारोती मुरके, शिक्षक.