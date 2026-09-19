Jaripatka Police Inspector Transfer : लाचलुचपत प्रकरण अंगलट; जरीपटका पोलिस निरीक्षकाची बदली

नागपूर : जरीपटका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अनिल ताकसांडे यांची पोलिस आयुक्तांनी मुख्यालयात बदली केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या ठाण्यातील हेड कॉन्स्टेबलला एसीबीने लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली होती. या प्रकरणात त्यांच्या ठाण्यातील दोन कर्मचारीही सहभागी असल्याची बाब समोर आली होती..त्यातूनच पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्यावर ही कारवाई केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. जरीपटका पोलिस ठाण्याबाबत यापूर्वीही गंभीर घटना घडल्या आहेत. जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत असताना एका आरोपीने आत्महत्या केली होती..Milk Price Hike: दसरा-दिवाळीआधीच दूध महागणार? तब्बल 8 रुपयांची वाढ! सरकारला 3 दिवसांचा अल्टिमेटम.त्याचा तपास सीआयडीने केला आहे. त्याचा अहवालही गृह विभागाला सादर करण्यात आला आहे. तरीही या प्रकरणात थेट जबाबदार असलेल्या ठाणेदारावर अद्याप कोणताही कारवाई झालेली नाही..त्यात आता आत्महत्येच्या घटनेनंतर तायडे या पोलिस हवालदाराला ठाण्यातच लाच स्वीकारताना अटक झाल्याने ठाण्यातील कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात लाचेची रक्कमही ठाण्यातून गायब झाली. तसेच दुसरा आरोपी शिपाई मेश्राम हाही फरार असल्याचे आढळून आले..Tirupati Laddu Ghee Adulteration : तिरुपती लाडूच्या तुपात पाम तेल आणि रसायनांचा वापर? EDकडून कंपनीच्या प्रवर्तकाला अटक.याची गंभीर दखल घेत पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी त्यांची मुख्यालयात बदली केली. याशिवाय सध्या ठाण्याची जबाबदारी दुय्यम पोलिस निरीक्षक प्रमोद चौधरी यांच्याकडे देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.