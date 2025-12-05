नागपूर

Nagpur Crime: उधारीचे पैसे परत न दिल्याने केला खून; कळमन्यातील घटना, एकाला अटक, एक आरोपी फरार

Crime News: कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भरतवाडा परिसरात उधारीचे पैसे परत न दिल्याने दोघांनी मिळून आरामशीन कामगाराचा खून केला. ही घटना गुरुवारी सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भरतवाडा परिसरात उधारीचे पैसे परत न दिल्याने दोघांनी मिळून आरामशीन कामगाराचा खून केला. ही घटना गुरुवारी (ता.४ ) सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करीत एकाला अटक केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
crime
murder
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com