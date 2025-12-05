Nagpur Crime: उधारीचे पैसे परत न दिल्याने केला खून; कळमन्यातील घटना, एकाला अटक, एक आरोपी फरार

नागपूर : कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भरतवाडा परिसरात उधारीचे पैसे परत न दिल्याने दोघांनी मिळून आरामशीन कामगाराचा खून केला. ही घटना गुरुवारी (ता.४ ) सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करीत एकाला अटक केली..महेश लतेलुराम डहारे (वय २२, रा. राहुल गांधी नगर, कळमना) असे आरोपीचे नाव असून चंद्रेश ऊर्फ राणु वर्मा (वय २५, रा. चिखली झोपडपट्टी, कळमना) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महेश हा भरतवाडा परिसरातील युवराजसिंग आरामशीन येथे काम करतो आणि तिथेच झोपतो..याशिवाय चंद्रेश आणि त्याचा साथीदार रितिक नंदेश्वर (वय २५) हे दोघे त्याच्या शेजारच्या आरामशीनमध्ये काम करतात. महेशला कुणाकडूनही उधार पैसे घेण्याची सवय होती. त्यातून त्याने अनेक जणांकडून पैसे घेतले होते. पैसे घेतल्यावर ते परत देत नव्हता. त्यामुळे अनेकांशी त्याचे भांडण व्हायचे. महेशने चंद्रेश आणि रितिक यांच्याकडूनही पैसे उधारीने घेतले होते. ते त्याला वारंवार पैसे मागायचे. मात्र, कुठलातरी बहाणा करून तो त्यांना टाळाटाळ करायचा..बुधवारी (ता.३) त्यांनी पैशाची मागणी केल्यावर त्याने टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली. मात्र, यावेळी त्यांनी त्याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. महेशनेही त्याला धक्काबुक्की केल्याने दोघेही संतापले. यावेळी महेशला रितिकने पकडून चंद्रेशने त्याच्या डोक्यावर दगडाने वार केला. यामध्ये जखमी होऊन तो खाली पडला..Ahilyanagar Crime: 'पवनचक्कीची कॉपर तार चोरणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई; चार गुन्हे उघड; पाच लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत.त्यामुळे दोघेही पसार झाले. दरम्याने तेथील कामगारांनी त्याला मेयो रुग्णालयात नेले असता त्याला डॉक्टरांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी मोठा भाऊ धर्मेंद्र लतेलुराम डहारे (वय २४, रा. राहुल गांधीनगर, जुन्या विहिरी जवळ, चिखली झोपडपट्टी, कळमना) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कळमना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत चंद्रेशला अटक केली. दुसऱ्या आरोपीचा पोलिस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.