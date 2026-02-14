Nagpur Accident: अज्ञात चारचाकीच्या धडकेत कळमेश्वर टी-पॉईंटवर युवक ठार

कळमेश्वर : कळमेश्वर औद्योगिक वसाहतीबाहेरील १४ मैल रोडवरील टी-पॉईंटवर भरधाव अज्ञात चारचाकी वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत युवकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी (ता.१२) रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास घडली. अंकित सुधाकर नागपुरे (वय ३०, रा. लोणारा) असे मृतकाचे नाव आहे..माहितीनुसार, अंकित नागपुरे हे कळमेश्वर शहरातून लोणारा गावाकडे आपल्या हिरो स्प्लेंडर (एमएच-३१ डीएन-०७३१) या दुचाकीने जात असताना पाम ढाब्यासमोरील टी-पॉईंटवर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या अज्ञात चारचाकी वाहनाने निष्काळजीपणे धडक दिली. या भीषण अपघातात त्यांच्याअंकित नागपुरे टी-पॉईंट अपघातप्रवण ठिकाण १४ मैल रोडकडे जाणारा हा टी-पॉईंट अपघातप्रवण ठिकाण म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे..येथे वेगमर्यादा फलक, स्पीड ब्रेकर, सिग्नल व्यवस्था व पुरेशी प्रकाशयोजना नसल्याने वारंवार अपघात होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. तत्काळ सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर.डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चारचाकी चालक घटनास्थळावरून फरार झाला. घटनेची माहिती मिळताच कळमेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ग्रामीण रुग्णालय, कळमेश्वर येथे हलविला. डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून संबंधित वाहनाचा सुगावा लागल्याचे सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.