Nagpur Crime: गतिमंद युवतीवर अत्याचार; आरोपीचा विष प्राशन करून जीवन संपण्याचा प्रयत्न

कळमेश्वर : गतिमंद युवतीवर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना कळमेश्वर पाेलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लिंगा येथे रविवारी (ता. १५) सायंकाळी उघडकीस आली. या प्रकरणातील आराेपीने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याच्यावर उपचार सुरू आहे, अशी माहिती ठाणेदार मनोज काळबांडे यांनी दिली..विजय नामदेव किरपाल (५२, रा. लिंगा, ता. कळमेश्वर) असे आराेपीचे नाव आहे. दाेघेही एकाच गावातील रहिवासी असल्याने त्यांची आपसात ओळख आहे. त्याने २४ वर्षीय गतिमंद युवतीच्या घराजवळ गाेठा असून, ताे नेहमीच गाेठ्याजवळ यायचा आणि तिच्याकडे बघायचा..रविवारी युवती घरी एकटीच असल्याचे पाहून तिला गाेठ्यात नेऊन अत्याचार केला. कुणीतरी या प्रकाराची व्हिडिओ क्लिप तयार केली. ती क्लिप पाेलिसांच्या हाती लागताच गुन्हा दाखल करून आराेपीचा शाेध सुरू केला. ताब्यात घेण्यापूर्वीच विजयने गावातच विष प्राशन केले..Crime: क्षुल्लक गोष्टीवरून वाद, पत्नीने झोपेत पतीची जीभच कापली; अटक होऊनही पश्चात्ताप नाही, खरं कारण ऐकून पोलीसही अवाक्.त्यामुळे पाेलिसांनी त्याला ताब्यात घेत डिगडाेह येथील लता मंगेशकर हाॅस्पिटलमध्ये भरती केले. या प्रकरणात आपल्याला फसवण्याचा प्रयत्न केला जात असून, बदनामी केली जात आहे. ही बदनामी सहन न झाल्याने विष प्राशन केले, अशी माहिती त्याने पाेलिसांना दिली. याप्रकरणी कळमेश्वर पाेलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पाेलिस उपनिरीक्षक प्रशांत खाेब्रागडे तपास करीत आहेत.