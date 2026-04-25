Nagpur News: कळमेश्वर-मोहपा मार्गावर भरधाव कारने विद्युत खांबाला धडक दिली; चार जखमी; संजय ठाकूर गंभीर जखमी; अपघातामुळे वीजपुरवठा खंडित

कळमेश्वर: कळमेश्वर-मोहपा मार्गावरील घोराड शिवारात भरधाव कारने विद्युत खांबाला जोरदार धडक दिल्याने चार जण जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२४) सायंकाळी सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय गहिरवार ठाकूर (वय ५८), प्रकाश तितरे (वय ६२), डॉ. जगदीश कुरळकर (वय ६२) व आकाश गोमकाळे (वय ३०, सर्व रा. नागपूर) हे चौघे मित्र घोराड शिवारातील शेतात जेवण करून कार (क्रमांक. एमएच ३१ एचआर ८९७१) ने नागपूरकडे परतत होते..दरम्यान, देवेंद्र भोयर यांच्या सिमेंट विक्री दुकानासमोरील वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कारने रस्त्यालगतच्या विद्युत खांबाला धडकली..या अपघातात विद्युत खांब तुटून परिसरातील वीजपुरवठा काही काळासाठी खंडित झाला. धडकेनंतर कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्यात जाऊन अडकली..संजय ठाकूर गंभीर जखमी झाले असून इतर तिघांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. जखमींना तात्काळ कळमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यानंतर गंभीर जखमींना नागपूर येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. अपघातानंतर सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश गमे यांनी मदतकार्य केले.