Nagpur Accident: कळमेश्वरमध्ये दुर्दैवी अपघात; ट्रकची दुचाकीला धडक, आईचा मृत्यू, मुलगी गंभीर

कळमेश्वर : कळमेश्वर-नागपूर मार्गावरील फेटरी परिसरात आयशर ट्रकने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर सहा वर्षांची मुलगी गंभीर जखमी झाली. सारिका प्रशांत शेटे (३३, रा. शेतकी सावंगी तोमर, ता. कळमेश्वर) असे मृत महिलेचे नाव आहे..जिविका प्रशांत शेटे (६) ही मुलगी गंभीर जखमी असून तिच्यावर नागपूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पती प्रशांत शेटे थोडक्यात बचावले. प्रशांत शेटे हे पत्नी सारिका व मुलगी जिविका यांच्यासह स्प्लेंडर दुचाकी क्रमांक एमएच ४० एजे ३२५६ ने नागपूरकडे जात होते..फेटरी बसस्टॉपजवळील श्रीकृष्णा किराणा स्टोअरसमोर दुचाकी उभी असताना कळमेश्वरकडून येणाऱ्या एमएच ४० बीएल ५५८२ क्रमांकाच्या आयशर ट्रकने धडक दिली. अपघातात सारिका यांच्या पोटावरून ट्रकचे चाक गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाला..जिविका हिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मनोज काळबांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.