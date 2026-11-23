नागपूर, : कामठीत कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार भरधाव कारने धडक दिल्याने दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. ही घटना कळमना कामठी मार्गावरील इटालियन मार्बल दुकानासमोर घडली. .जब्बार शेख गब्बर शेख (वय ५०, रा. रामनगर, कन्हान) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी नवीन कामठी पोलिसांनी कारचालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जब्बार शेख गब्बर शेख हे शनिवारी सायंकाळी दुचाकीने जात होते. त्यांच्या दुचाकीला कारने धडक दिली. यात ते गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर चालक कारसह पळून गेला..गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना कामठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी अनमोल बारमाटे (वय ३९, रा. रामनगर) यांच्या तक्रारीवरून नवीन कामठी पोलिसांनी अज्ञात कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.