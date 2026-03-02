Nagpur Crime: होळीच्या पूर्वसंध्येला तरुणाचा खून; बहिणीला मेसेज केल्याच्या कारणावरून वाद, दोघे गंभीर जखमी

कामठी : होळीच्या पूर्वसंध्येला बहिणीला चुकीचे मेसेज केल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून नवीन कामठी परिसरात १७ वर्षीय तरुणाची चाकूने वार करून हत्या केल्याची घटना रविवारी (ता.१) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात दोघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..ही घटना ड्रॅगन पॅलेस परिसरात असलेल्या हल्दीराम फूड कोर्ट जवळ घडली. मृतकाचे नाव अरमान शौकत अली (वय १७, रा. कमसरी बाजार, कामठी) असे असून, जखमींमध्ये मोहीत दीपक दहाट (वय १७) व यश नरेश गजभिये (वय १९) यांचा समावेश आहे..नवीन कामठी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास मच्छी पूल-कादर झेंडा परिसरातील ८ ते १० अज्ञात तरुणांनी अरमान व त्याच्या मित्रांना फोन करून ड्रॅगन पॅलेस परिसरात बोलावले. .तिघेही तेथे पोहोचताच ‘माझ्या बहिणीला चुकीचे मेसेज का केले?’ या कारणावरून वाद सुरू झाला. वाद चिघळताच आरोपींनी सोबत आणलेल्या लोखंडी धारदार चाकूंनी अरमानच्या पोटावर व डोक्यावर सपासप वार केले. तो खाली कोसळताच मदतीला धावलेल्या मोहीत दहाटच्या पाठीवर व पोटावर वार करण्यात आले, तर यश गजभियेच्या गळ्यावर चाकूने वार करून आरोपी पसार झाले..उपचारादरम्यान अरमानचा मृत्यूजखमी तिघांना तातडीने स्थानिक उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासणीअंती अरमान शौकत अली यास मृत घोषित केले. गंभीर जखमी मोहीत दहाट यास पुढील उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटल येथे हलविण्यात आले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. यश गजभियेवर कामठी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.रुग्णालयात तणावघटनेची माहिती मिळताच मृतकाचे शेकडो नातेवाईक रुग्णालयात दाखल झाले. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी खबरदारी घेतली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे, तसेच जुनी कामठी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी यश गजभिये याच्याकडून प्राथमिक माहिती घेतल्यानंतर आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. बातमी लिहीपर्यंत नवीन कामठी पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.